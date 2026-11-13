Traphaco chú trọng đánh giá năng lực kiểm nghiệm thông qua chương trình thử nghiệm thành thạo

Thử nghiệm thành thạo bằng so sánh đánh giá liên phòng thí nghiệm của các đơn vị góp phần khẳng định độ tin cậy của kết quả kiểm nghiệm - vai trò quan trọng quản lý chất lượng dược phẩm.

Hội thảo tổng kết Chương trình thử nghiệm thành thạo so sánh liên phòng thí nghiệm năm 2026 được Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM (Bộ Y tế) tổ chức tại Khánh Hòa, ngày 12.11.2026.

Theo Ban tổ chức, thử nghiệm thành thạo so sánh liên phòng thí nghiệm là một trong những công cụ quan trọng để đánh giá khách quan năng lực thử nghiệm thông qua so sánh kết quả phân tích giữa các đơn vị. Hoạt động này góp phần khẳng định độ tin cậy của kết quả kiểm nghiệm, quản lý chất lượng thuốc, sản phẩm của nhà sản xuất; đồng thời giúp nhận diện cơ hội cải tiến hệ thống quản lý chất lượng chung cho ngành dược.

Chương trình nâng cao chất lượng kiểm nghiệm đồng bộ, đảm bảo kết quả kiểm nghiệm thuốc đạt độ tin cậy cao nhất, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Theo công bố của Ban tổ chức, năm nay, trong tổng số 240 phòng thí nghiệm tham gia, 30 đơn vị được trao giấy khen, trong đó cả hai phòng thử nghiệm của Traphaco đều lọt Top 10.

Đặc biệt, đây là năm thứ hai liên tiếp (2025 - 2026), Phòng Kiểm nghiệm Công ty cổ phần Traphaco và Phòng Kiểm nghiệm Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên cùng được khen thưởng vì "Tích cực tham gia và đạt kết quả tốt trong chương trình".

Đại diện Traphaco chia sẻ, hai năm liên tiếp được ghi nhận là minh chứng khẳng định cho sự ổn định về năng lực kỹ thuật, tinh thần trách nhiệm và nỗ lực không ngừng của đội ngũ kiểm nghiệm Traphaco, luôn lấy chất lượng sản phẩm là điều kiện trước tiên, trước mỗi lô sản phẩm được đưa ra thị trường, đến các cơ sở điều trị, cộng đồng.

Đằng sau những kết quả ấy là sự tận tâm, chính xác trong từng phép thử và cam kết kiên định với chất lượng. Đây cũng chính là nền tảng để Traphaco tiếp tục nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng, bảo đảm chất lượng sản phẩm và luôn giữ được niềm tin từ khách hàng.

Chất lượng luôn là tiêu chí hàng đầu

Năm 2026, lần thứ 8 liên tiếp Traphaco các sản phẩm được công nhận "Thương hiệu quốc gia Việt Nam".

"Thương hiệu quốc gia Việt Nam" là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ do Bộ Công thương chủ trì, với ba giá trị cốt lõi: Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong.

Việc duy trì danh hiệu qua nhiều kỳ xét chọn là minh chứng nổi bật cho sự nhất quán trong chiến lược phát triển sản phẩm luôn gắn với tiêu chí chất lượng, đầu tư công nghệ và xây dựng thương hiệu của Traphaco.