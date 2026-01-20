Traphaco được ghi nhận về năng lực kiểm nghiệm chất lượng

Ổn định hệ thống kiểm nghiệm thuốc

Năm 2025, Traphaco tiếp tục được ghi nhận về năng lực kiểm nghiệm và kiểm soát chất lượng thông qua việc tham gia Chương trình thử nghiệm thành thạo bằng so sánh liên phòng thí nghiệm do Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương (Bộ Y tế) tổ chức.

Theo Quyết định số 1697/QĐ-VKNTTW ngày 8.12.2025 của Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Công ty cổ phần Traphaco và Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên cùng được tặng Giấy khen vì "đã có thành tích xuất sắc trong Chương trình thử nghiệm thành thạo bằng so sánh liên phòng thí nghiệm năm 2025".

Chương trình thử nghiệm thành thạo liên phòng có ý nghĩa quan trọng với các phòng kiểm nghiệm và đơn vị sản xuất dược phẩm trong kiểm soát chất lượng. Thông qua việc phân tích các mẫu thử theo cùng tiêu chuẩn, phương pháp và điều kiện kiểm soát, kết quả của từng đơn vị sẽ được đối chiếu với giá trị chuẩn hoặc giá trị đồng thuận thu được từ nhiều phòng thí nghiệm khác.

Máy đo quang UV sợi quang (In-situ UV fiber Optics) - nhà sản xuất Distek (Mỹ) cho kết quả tức thì, dùng để nghiên cứu độ hòa tan các sản phẩm mới so sánh với thuốc gốc

Từ đó, chương trình giúp đánh giá khách quan độ chính xác, khả năng kiểm soát sai số cũng như năng lực vận hành quy trình thử nghiệm theo chuẩn mực chuyên môn. Việc đạt thành tích xuất sắc trong chương trình không chỉ đơn thuần là một kết quả tốt ở một lần đo cụ thể, mà còn phản ánh khả năng duy trì ổn định hệ thống kiểm nghiệm trong suốt quá trình thực hiện: từ chuẩn bị mẫu, vận hành thiết bị, hiệu chuẩn dụng cụ, đến tuân thủ quy trình thao tác chuẩn và năng lực chuyên môn của nhân lực kiểm nghiệm.

Kiểm soát chất lượng, tránh các nguy cơ rủi ro

Đại diện Traphaco chia sẻ, Traphaco luôn khẳng định, và nhìn nhận chất lượng là yếu tố hàng đầu, cốt lõi tạo nên uy tín thương hiệu cũng như tin tưởng lâu bền của người dùng.

Trong bối cảnh ngành dược phẩm đối mặt với những yêu cầu ngày càng khắt khe về tính minh bạch và an toàn, Traphaco đã thiết lập một hệ thống quản lý chất lượng (QLCL) đa tầng ngăn chặn mọi rủi ro về chất lượng sản phẩm do tình huống ngoài mong muốn từ nguyên liệu đầu vào hoặc quá trình sản xuất.

Giấy khen của Viện trưởng Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương tặng Công ty cổ phần Traphaco & Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên với thành tích xuất sắc trong Chương trình thử nghiệm thành thạo bằng so sánh liên phòng thí nghiệm năm 2025

Hệ thống QLCL của Traphaco bao phủ từ kiểm tra nguyên liệu đầu vào, quá trình sản sản xuất, đến lưu trữ dữ liệu, quản lý hồ sơ. Các lô sản phẩm phải được kiểm nghiệm đạt chất lượng trước khi đưa ra phân phối.

Trọng tâm của hệ thống kiểm soát chất lượng là các phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc (GLP-WHO), được Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cấp chứng nhận.

Trong quản trị dữ liệu, Traphaco triển khai các phần mềm chuyên dụng của các hãng quốc tế, kiểm soát truy cập, lưu vết đầy đủ lịch sử thao tác, tăng cường tính minh bạch liên quan công tác kiểm nghiệm chất lượng.

AI và giám sát chéo

Trong lộ trình chuyển đổi số, Traphaco từng bước ứng dụng các công cụ phân tích dữ liệu và mô hình hỗ trợ bằng công nghệ thông tin trong kiểm soát nguyên liệu, đặc biệt đối với dược liệu.

Điển hình là mô hình AI phân loại dược liệu (như Đinh lăng) dựa trên dữ liệu phổ hồng ngoại, giúp phân biệt rễ, thân và phát hiện tạp chất mà các phương pháp thông thường khó nhận diện.

Với "hàng rào kỹ thuật" số hóa này, mọi nguyên liệu đầu vào dù có khiếm khuyết nhỏ nhất như: nhầm lẫn hoặc pha trộn nguyên liệu kém chất lượng (nếu có) cũng bị hệ thống tự động phát hiện và loại bỏ trước khi đưa vào dây chuyền sản xuất.

Các công cụ này được sử dụng như một phương tiện hỗ trợ kỹ thuật, không thay thế vai trò thẩm định chuyên môn của con người, nhằm tăng cường khả năng phát hiện sai lệch và nâng cao hiệu quả kiểm soát.

Đại diện Traphaco cho biết thêm, để tối ưu kiểm soát chất lượng, hệ thống quản lý chất lượng của Traphaco vận hành theo nguyên tắc độc lập với quy trình mua sắm hành chính, tạo ra cơ chế tự bảo vệ và kiểm soát chéo hiệu quả. Đây chính là nền tảng cốt lõi giúp Traphaco luôn có sản phẩm chất lượng, luôn nhận được tin tưởng của khách hàng trong suốt hơn 50 năm qua.