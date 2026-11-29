Lựa chọn "Đông dược cao cấp - Tân dược chất lượng cao", tại Traphaco, hệ thống nghiên cứu và phát triển được thiết lập hai bộ phận chuyên sâu về đông dược và tân dược, song hành 2 mục tiêu lớn: phát huy thế mạnh Đông dược, hợp tác với cổ đông chiến lược Daewoong (Hàn Quốc) phát triển tân dược.

Giai đoạn 2021 - 2025, Traphaco đưa 73 sản phẩm tân dược ra thị trường và doanh thu tăng trưởng đều. Năm 2025, nhóm sản phẩm này đóng góp khoảng 12% doanh thu hợp nhất. Tỷ trọng tân dược trong cơ cấu doanh thu tăng từ khoảng 33% năm 2021 lên hơn 40% năm 2025.

Song song với tiếp nhận chuyển giao, Traphaco nghiên cứu, phát triển thuốc generic đạt tiêu chuẩn tương đương sinh học (BE). Và đang "sở hữu" 10 thuốc đạt tiêu chuẩn này.

Tổng giám đốc Traphaco, Bà Đào Thúy Hà chia sẻ, Traphaco từng bước làm chủ năng lực nghiên cứu, phát triển công thức để chủ động hơn trong phát triển dược phẩm là các thuốc hóa dược, trước nhu cầu điều trị trong nước, yêu cầu của Chính phủ với ngành dược nước nhà về an ninh dược phẩm.

Lãnh đạo Traphaco cho rằng, để phát triển chắc chắn, lâu bền, đầu tư cho chất lượng thuốc là yêu cầu hàng đầu nhưng đồng thời phải đánh giá được nhu cầu điều trị, mô hình bệnh tật. Dược phẩm là thị trường đặc biệt, bởi đó là sản phẩm dành cho người bệnh, những người cần được điều trị và chăm sóc sức khỏe, do đó, lựa chọn của Traphaco cũng phải là lựa chọn tối ưu cho người dùng. Nghĩa là, chất lượng tốt và chi phí phù hợp. Giai đoạn hiện nay, với tân dược, các nhóm thuốc Traphaco tập trung nghiên cứu hướng đến người bệnh mạn tính, cần điều trị lâu dài như tiểu đường, mỡ máu, tim mạch, huyết áp. Sản phẩm tốt, hiệu quả điều trị tốt góp phần đem lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người dùng - tiêu chí được cộng đồng cũng như toàn xã hội ngày càng quan tâm.

Nhà máy GMP Đông dược của Traphaco hiện có quy mô lớn bậc nhất tại Việt Nam, công nghệ hiện đại. Tới đây, dự án nhà máy thuốc dạng rắn tiêu chuẩn EU-GMP tại Hưng Yên được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2029 có tổng vốn đầu tư dự kiến 698 tỉ đồng. Traphaco không ngừng nâng chuẩn công nghệ, từng bước đưa dược phẩm Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế.

Đông dược cao cấp được ưa chuộng

Bà Hà cũng chia sẻ về "tinh thần Traphaco": "Chúng tôi cũng hiểu rằng, với những sản phẩm đã được quen dùng từ hàng chục năm qua, vẫn cần làm tốt hơn nữa những sản phẩm đã tốt. Đó thực sự là thử thách mà chúng tôi không thể không vượt qua. Nhưng thực tế cho thấy, người dùng luôn công tâm khi chúng ta nghiêm túc trước cam kết của mình. Với Đông dược, những nỗ lực của chúng tôi đã được người dùng ghi nhận".

Trong đó, các sản phẩm truyền thống có tuổi đời hàng chục năm như: Boganic, Cebraton được phát triển công thức thế hệ mới, kết hợp tinh hoa y dược cổ truyền với khoa học, công nghệ hiện đại, cho ra dòng sản phẩm bảo vệ sức khỏe cao cấp "premium"là: Boganic Premium và Cebraton Premium.

Doanh thu từ các sản phẩm "premium" tăng hàng năm, kể từ khi có mặt trên thị trường từ hơn 4 năm qua. Trong 10 tháng đầu năm 2026, doanh thu Boganic Premium tăng 88%, Cebraton Premium tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Bà Hà cho biết, là doanh nghiệp dẫn hàng đầu trong sản xuất và kinh doanh các sản phẩm Đông dược chất lượng cao, Traphaco luôn coi trọng và gìn giữ sự tin tưởng 54 năm mà người Việt Nam dành cho các sản phẩm của Traphaco.

Đặc biệt, khi phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu được chú trọng, thuốc từ dược liệu và sản phẩm y học cổ truyền có thêm cơ hội phát huy vai trò. Trách nhiệm của Traphaco vì thế là đầu tư nghiên cứu, tạo ra sản phẩm có bằng chứng khoa học, góp phần chứng minh giá trị dược liệu Việt Nam và bảo tồn tri thức y học cổ truyền.

Tổng giám đốc Traphaco đánh giá, tài sản lớn nhất của Traphaco là thương hiệu. Nguồn lực quan trọng nhất của Traphaco là đội ngũ nhân lực giỏi, tâm huyết, không ngừng học hỏi. Tinh thần đó được phát huy tối đa trong một tập thể đồng lòng đưa đến cộng đồng những sản phẩm chất lượng tốt. Nếu Đông dược đã được khẳng định bền bỉ trong hơn 50 năm qua, với tân dược, Traphaco đã có các thuốc chất lượng cao, tác dụng điều trị tương đương thuốc nhập ngoại, thuốc phát minh với mức giá hợp lý hơn.