Kinh tế

Traphaco tăng tốc đổi mới công nghệ dược phẩm, tạo đà bứt phá năm 2026

Nguyễn Đức
Nguyễn Đức
30/01/2026 13:25 GMT+7

Năm 2025 đánh dấu bước tiến rõ nét của Traphaco trong chiến lược 'Tân dược chất lượng cao - Đông dược cao cấp'. Công tác nghiên cứu phát triển và đăng ký sản phẩm được đẩy mạnh, với tổng cộng 316 hồ sơ đăng ký và công bố, vượt kế hoạch đề ra; 11 số đăng ký mới được cấp và 14 sản phẩm mới đưa ra thị trường.

Đáng chú ý, Traphaco hiện đang sở hữu 17 loại thuốc tương đương sinh học (BE) và 11 thuốc First Generic, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ và tham gia sâu hơn vào phân khúc thuốc có giá trị gia tăng cao.

Traphaco tăng tốc đổi mới công nghệ dược phẩm, tạo đà bứt phá năm 2026- Ảnh 1.

Traphaco được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp bền vững - Lĩnh vực sản xuất 2025 và Ngôi sao CSI (2016 - 2025)

ẢNH: TRAPHACO

Dự án chuyển giao công nghệ tiếp tục là trụ cột quan trọng trong hành trình đổi mới. Sau hơn 6 năm, dự án chuyển giao giữa Tập đoàn Daewoong (Hàn Quốc) và Traphaco đã phát triển qua 3 giai đoạn với tổng cộng 42 sản phẩm, giúp doanh nghiệp rút ngắn đáng kể lộ trình từ nghiên cứu - thử nghiệm - sản xuất - thương mại hóa. Việc chủ động tiếp nhận và nội địa hóa công nghệ không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm, mà còn tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt trong đấu thầu bệnh viện và mở rộng kênh ETC.

Song song với đó, Traphaco liên tục đầu tư nâng cấp năng lực sản xuất theo chuẩn quốc tế. Các dự án trọng điểm như nhà xưởng viên nang mềm tại Traphaco CNC và nhà máy EU-GMP tại Traphaco Hưng Yên đang được đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu chuẩn hóa toàn bộ chuỗi sản xuất - cung ứng, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và khu vực. Đây được xem là nền tảng quan trọng để Traphaco mở rộng danh mục sản phẩm công nghệ cao, nâng tầm thương hiệu dược Việt trong giai đoạn tới.

Traphaco tăng tốc đổi mới công nghệ dược phẩm, tạo đà bứt phá năm 2026- Ảnh 2.

Traphaco giới thiệu thuốc điều trị rối loạn mỡ máu đạt tương đương sinh học tại Hội nghị Suy tim Toàn quốc lần II (13.12.2025)

ẢNH: TRAPHACO

Bước sang năm 2026, trong bối cảnh các nghị quyết lớn của Trung ương xác định công nghiệp dược là ngành ưu tiên phát triển, Traphaco đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trên 10%, đồng thời tăng tốc R&D, chuyển giao công nghệ và ứng dụng AI trong quản trị, kiểm nghiệm và vận hành. Đổi mới sáng tạo không còn là lựa chọn, mà trở thành động lực cốt lõi để Traphaco duy trì vị thế dẫn đầu và tạo ra những bước bứt phá bền vững.

Đông dược cao cấp - Lợi thế khác biệt của Traphaco

Song hành với phát triển tân dược chất lượng cao cao, Traphaco tiếp tục bứt phá với nhóm Đông dược cao cấp - lĩnh vực làm nên bản sắc và lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp. Với 11 vùng trồng dược liệu đạt chuẩn GACP-WHO, Traphaco kiểm soát chặt chẽ từ nguồn giống, thổ nhưỡng, canh tác đến thu hái và chế biến, bảo đảm tính ổn định và đồng nhất của dược liệu đầu vào. Trên nền tảng đó, các sản phẩm Đông dược của Traphaco được chuẩn hóa bằng công nghệ chiết xuất hiện đại, kiểm nghiệm nghiêm ngặt và sản xuất theo chuẩn GMP, đáp ứng đồng thời yêu cầu khoa học và niềm tin sử dụng lâu dài của người tiêu dùng.

