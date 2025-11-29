Traphaco tối ưu tính năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm Đông dược

Hai nhóm sản phẩm chiến lược: Đông dược cao cấp và tân dược chất lượng cao tăng trưởng lần lượt 65% và 55%. Trước đó, năm 2024, nhóm Đông dược cao cấp với công thức đột phá đã tăng trưởng 49%. Các sản phẩm này luôn tăng trưởng hai con số, kể từ khi có mặt rộng rãi trên thị trường (năm 2023).

Với các sản phẩm Đông dược cao cấp của Traphaco người dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc ẢNH: LIÊN CHÂU

Các sản phẩm Đông dược của Traphaco được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng và minh bạch về nguồn gốc. Người dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc chỉ với thao tác quét mã QR trên tem sản phẩm.

Các sản phẩm Đông dược của Traphaco luôn tăng trưởng nhờ đồng bộ về chiến lược: phát triển các sản phẩm cao cấp với công thức cải tiến, nguyên liệu chất lượng cao, bao bì sang trọng) trước xu hướng người tiêu dùng ngày càng đề cao chất lượng và hiệu quả sản phẩm); chú trọng đầu tư nghiên cứu, không ngừng nâng cao chất lượng, tối ưu hiệu quả, bao gồm cả dòng đông dược và tân dược chất lượng cao.

Traphaco hiện đã phát triển 11 vùng trồng dược liệu tại các tỉnh thành, với các dược liệu có đặc tính ưu việt từng vùng trồng, đảm bảo nguồn nguyên liệu hoạt chất tốt nhất, trong điều kiện được kiểm soát nghiêm về điều kiện nuôi trồng.