Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Traphaco tối ưu tính năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm Đông dược

Liên Châu
Liên Châu
29/11/2025 13:30 GMT+7

Năm 2025, các sản phẩm Đông dược cao cấp của Traphaco: Boganic Premium, Cebraton Premium tiếp tục tăng trưởng mạnh, đóng góp vào mức tăng trưởng doanh thu hợp nhất ấn tượng 9,7% và vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế của công ty.

Hai nhóm sản phẩm chiến lược: Đông dược cao cấp và tân dược chất lượng cao tăng trưởng lần lượt 65% và 55%. Trước đó, năm 2024, nhóm Đông dược cao cấp với công thức đột phá đã tăng trưởng 49%. Các sản phẩm này luôn tăng trưởng hai con số, kể từ khi có mặt rộng rãi trên thị trường (năm 2023).

Traphaco tối ưu tính năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm Đông dược - Ảnh 1.

Với các sản phẩm Đông dược cao cấp của Traphaco người dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc

ẢNH: LIÊN CHÂU

Các sản phẩm Đông dược của Traphaco được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng và minh bạch về nguồn gốc. Người dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc chỉ với thao tác quét mã QR trên tem sản phẩm.

Các sản phẩm Đông dược của Traphaco luôn tăng trưởng nhờ đồng bộ về chiến lược: phát triển các sản phẩm cao cấp với công thức cải tiến, nguyên liệu chất lượng cao, bao bì sang trọng) trước xu hướng người tiêu dùng ngày càng đề cao chất lượng và hiệu quả sản phẩm); chú trọng đầu tư nghiên cứu, không ngừng nâng cao chất lượng, tối ưu hiệu quả, bao gồm cả dòng đông dược và tân dược chất lượng cao.

Traphaco hiện đã phát triển 11 vùng trồng dược liệu tại các tỉnh thành, với các dược liệu có đặc tính ưu việt từng vùng trồng, đảm bảo nguồn nguyên liệu hoạt chất tốt nhất, trong điều kiện được kiểm soát nghiêm về điều kiện nuôi trồng.

Khám phá thêm chủ đề

Traphaco Đông dược cao cấp tối ưu tính năng tân dược chất lượng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận