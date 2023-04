Trẻ dưới 14 tuổi khi làm hộ chiếu không cần xuất trình giấy khai sinh

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu họp thẩm định hồ sơ dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.



Theo đó, Bộ Công an - cơ quan chủ trì soạn thảo, đề xuất nhiều quy định mới liên quan đến công tác cấp hộ chiếu phổ thông cho người Việt Nam.

Bộ Công an đề xuất nhiều quy định mới liên quan đến công tác cấp hộ chiếu phổ thông cho người Việt Nam ANH QUÂN

Bổ sung "nơi sinh", giảm giấy tờ phải nộp

Bộ Công an cho biết, theo Nghị quyết số 76/2022, Quốc hội đồng ý bổ sung thông tin "nơi sinh" vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam; đồng thời giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để triển khai thực hiện.

Chính vì vậy, trong dự thảo, Bộ Công an đề xuất thông tin trên giấy tờ xuất nhập cảnh sẽ gồm: ảnh chân dung; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi sinh; quốc tịch; ký hiệu, số giấy tờ xuất, nhập cảnh; ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp; ngày, tháng, năm hết hạn; số định danh cá nhân hoặc số CMND; chức vụ, chức danh đối với hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ phù hợp với yêu cầu đối ngoại.

Về giấy tờ liên quan đến cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước, Bộ Công an đề xuất bãi bỏ quy định người chưa đủ 14 tuổi phải cung cấp bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh.

Lý do, hiện nay đã hoàn thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất, nhập cảnh. Các cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh có thể tra cứu thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, không cần thiết phải đề nghị công dân cung cấp bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối với người chưa đủ 14 tuổi.

Một nội dung khác được Bộ Công an đề cập, điều 18 luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam đã quy định các trường hợp được cấp hộ chiếu rút gọn, tuy nhiên chưa bao hàm được nhiều diện đối tượng không có hộ chiếu mà cần về nước ngay, như: người không được phía nước ngoài cho cư trú, nạn nhân mua bán người, ngư dân…

Bộ Công an cho rằng cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về việc cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, cũng như phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Theo đề xuất, người chưa đủ 14 tuổi khi làm thủ tục cấp hộ chiếu sẽ không phải cung cấp bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh

TUYẾN PHAN

Thêm quy định đề nghị cấp hộ chiếu trên môi trường điện tử

Vẫn theo Bộ Công an, thực tế hiện nay người dân đã có thể làm thủ tục cấp hộ chiếu qua mạng internet, nhưng theo quy định thì người đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước phải trực tiếp đến cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh để thực hiện thủ tục.

Để bảo đảm cơ sở pháp lý thực hiện việc cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân ở dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, bộ này đề xuất bổ sung quy định về hình thức, trình tự và thủ tục thực hiện đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông trên môi trường điện tử.

Tương tự, đối với trường hợp mất hộ chiếu, Bộ Công an cũng đề xuất sửa đổi theo hướng quy định về hình thức, trình tự và thủ tục thực hiện báo mất hộ chiếu phổ thông trên môi trường điện tử.

Hay như việc khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông, hiện nay người đề nghị khôi phục phải trực tiếp nộp tờ khai và hộ chiếu tại cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Bộ Công an hoặc cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh công an cấp tỉnh nơi thuận lợi. Để tạo thuận lợi hơn nữa, Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định thực hiện thủ tục này trên môi trường điện tử.

Đáng chú ý, Bộ Công an cho hay thời gian qua, tình trạng công dân đề nghị cấp hộ chiếu khi đến hẹn nhận kết quả nhưng không đến nhận hộ chiếu (không đề nghị trả hộ chiếu qua bưu chính công ích) dẫn đến nhiều khó khăn trong công tác trả hộ chiếu cho công dân, cũng như việc quản lý hộ chiếu đã cấp cho công dân mà không đến nhận.

Bộ Công an đề xuất quy định hủy giá trị sử dụng hộ chiếu còn thời hạn bị mất hoặc đối với trường hợp đã quá 12 tháng kể từ ngày cơ quan chức năng hẹn nhận hộ chiếu mà không đến nhận hộ chiếu.