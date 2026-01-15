Trẻ em có nội soi tiêu hóa được không?

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Hồng Loan, Phó khoa Nhi và Sơ sinh, Bệnh viện Phương Nam giải đáp: Triệu chứng bé hay đau bụng quanh rốn, có lúc nôn và rối loạn tiêu hóa (lúc tiêu chảy, lúc táo bón) cho thấy hệ tiêu hóa của bé đang có bất thường, có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Một số trường hợp chỉ là rối loạn tiêu hóa chức năng, nhưng cũng có thể là bệnh lý thực thể như viêm dạ dày - tá tràng, nhiễm ký sinh trùng, bất dung nạp thức ăn hoặc bệnh viêm ruột.

Để xác định chính xác nguyên nhân, phụ huynh nên đưa bé đến khám bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa nhi. Bác sĩ sẽ khai thác kỹ triệu chứng, thăm khám toàn thân và có thể chỉ định xét nghiệm máu, xét nghiệm phân hoặc siêu âm bụng nếu cần. Nội soi tiêu hóa chỉ được chỉ định khi có nghi ngờ bệnh lý thực thể của dạ dày hoặc ruột, chẳng hạn như viêm dạ dày - tá tràng, viêm ruột mạn, hoặc loét.

Nội soi tiêu hóa được chỉ định ở trẻ khi có nghi ngờ bệnh lý thực thể của dạ dày hoặc ruột, chẳng hạn như viêm dạ dày - tá tràng, viêm ruột mạn, hoặc loét ẢNH: P.C

Khi nào trẻ em cần được nội soi?

Một số dấu hiệu cảnh báo nên đưa trẻ đi khám sớm và có thể cần nội soi gồm:

Đau bụng kéo dài hoặc tái phát, đặc biệt đau ban đêm.

Nôn nhiều, nôn ra máu hoặc dịch xanh.

Tiêu phân máu, phân đen hoặc tiêu chảy kéo dài.

Sụt cân, chậm tăng cân hoặc biếng ăn rõ rệt.

Thiếu máu, thiếu sắt hoặc có dấu hiệu viêm mạn tính trong xét nghiệm.

Tiền sử gia đình có bệnh lý tiêu hóa (loét dạ dày, viêm ruột, bệnh Celiac...).

Ngược lại, nếu trẻ chỉ đau bụng quanh rốn, vẫn ăn ngủ, chơi đùa và phát triển bình thường, nhiều khả năng đây là đau bụng chức năng, chưa cần nội soi.

Nội soi tiêu hóa trẻ em thực hiện nhanh và an toàn

Hiện nay, nội soi tiêu hóa ở trẻ được thực hiện an toàn với sự phối hợp của bác sĩ chuyên khoa nhi cùng đội ngũ gây mê nhi. Trẻ được gây mê ngắn, hoàn toàn không cảm thấy đau hay khó chịu trong khi làm. Bé thường tỉnh dậy ngay sau thủ thuật vài phút, sau khi tỉnh táo hoàn toàn bé được cho ăn lại và ra về sau 2-3 giờ theo dõi.

Quá trình nội soi sẽ sử dụng khí CO 2 nên ít gây tác dụng phụ đầy hơi sau soi, giúp bé thấy dễ chịu hơn. Thời gian gây mê 5-10 phút khá an toàn, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe hay ảnh hưởng trí não của trẻ. Biến chứng nghiêm trọng như chảy máu hay thủng ruột rất hiếm, tỷ lệ dưới 0,1%.

Do đó, phụ huynh có thể yên tâm rằng nội soi ở trẻ hiện nay an toàn và nhẹ nhàng. Quan trọng nhất là đưa bé đi khám sớm, để bác sĩ đánh giá toàn diện và xác định có cần nội soi hay không. Việc chẩn đoán và điều trị đúng nguyên nhân sẽ giúp bé hết đau bụng, ăn uống ngon miệng và phát triển khỏe mạnh.