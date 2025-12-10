Trẻ em sẽ tỏa sáng ra sao khi được tiếp cận công nghệ có định hướng

Tại một góc nhỏ ở TP.HCM, My Corner Art Studio ra đời từ mong muốn rất đời thường của một người mẹ dành cho con trai tự kỷ của mình. Chị Tâm Trang, người sáng lập lớp học, hiểu rằng có những đứa trẻ không thể diễn đạt bằng lời nói, nhưng lại có thể kể chuyện qua những nét vẽ. Từ đó, chị mở My Corner như một lớp học miễn phí dành cho trẻ tự kỷ, nơi hội họa giúp các em mở cánh cửa giao tiếp của riêng mình.

Câu chuyện ấy được tái hiện trong Voices of Galaxy tập 4, không chỉ là hành trình của một người mẹ, mà như mô hình cho thấy trẻ em sẽ thay đổi ra sao khi được dẫn dắt đúng cách trong môi trường có công nghệ hỗ trợ. Trong lớp học của chị Trang, công nghệ được đưa vào một cách tự nhiên để minh họa ý tưởng, mô phỏng hình mẫu hoặc giúp trẻ nhìn thấy điều mình đang cố diễn đạt.

Voices of Galaxy tập 4 mở ra “câu chuyện của sắc màu”

Cha mẹ dẫn lối, công nghệ đồng hành

Câu chuyện của My Corner Art Studio lan tỏa thông điệp tưởng chừng quen thuộc: trẻ học tốt nhất khi có người lớn đủ kiên nhẫn dẫn dắt. Dù là trẻ tự kỷ hay trẻ bình thường, mỗi em đều mang một cách hiểu, một nhịp tiếp nhận, một dạng trí thông minh khác nhau. Khi người lớn quan sát đủ lâu, họ sẽ nhận ra điều gì khiến con hứng thú, điều gì khiến con e dè và điều gì có thể mở khóa khả năng của con.

Ở thời đại công nghệ phát triển thần tốc, vai trò của cha mẹ càng quan trọng hơn. Trẻ không chỉ học ở trường, mà học trong từng khoảnh khắc cha mẹ lắng nghe, gợi mở và giới thiệu thế giới qua những công cụ mới. Một chiếc điện thoại hay máy tính bảng sẽ trở nên mạnh mẽ khi cha mẹ cùng con đặt câu hỏi, tìm kiếm hình mẫu, tạo ra câu chuyện hoặc sử dụng AI để gợi ý những ý tưởng mà con chưa tự nghĩ ra. Công nghệ, khi được dẫn dắt đúng cách, trở thành phương tiện để trẻ khám phá bản thân chứ không phải vật cản.

Gemini Live hỗ trợ truyền tải thông tin

Trở lại lớp học của My Corner, có những trẻ rất ít nói nhưng lại thể hiện cảm xúc mãnh liệt qua tranh vẽ. Chị Trang nhận ra rằng một số em chỉ cần được xem một khung cảnh minh họa do AI tạo ra để hiểu bài ngay. Có những em gặp khó khăn trong việc nghe hiểu lời truyền tải của giáo viên, do chức năng tiếp nhận thông tin có giới hạn, nhưng khi hình ảnh gợi ý từ AI xuất hiện, em nhanh chóng bắt nhịp. Những khoảnh khắc ấy cho thấy công nghệ không phải rào cản, mà là chiếc cầu nối để trẻ giao tiếp hiệu quả hơn.

Buổi triển lãm tranh trong Voices of Galaxy tập 4 là minh chứng rõ nét. Nhờ có công nghệ mô phỏng và trình bày lại câu chuyện sáng tác của từng bé, người xem hiểu được nội tâm, sự tinh tế và cách các em nhìn thế giới. Triển lãm nhỏ ấy không chỉ là nơi trưng bày các bức tranh, mà là nơi cộng đồng lần đầu tiên thấy được một điều quan trọng: trẻ tự kỷ không thiếu khả năng, chỉ thiếu phương pháp phù hợp để thể hiện mình.

Ba giá trị giáo dục lớn khi trẻ được hướng dẫn sử dụng công nghệ đúng cách

Câu chuyện My Corner Art Studio mở ra bức tranh rộng hơn của giáo dục thời đại số. Giá trị đầu tiên là sự khơi mở sáng tạo. Công nghệ giúp trẻ hình dung câu chuyện rõ ràng hơn, nhìn thấy điều mình đang nghĩ, từ đó mạnh dạn tạo ra sản phẩm cá nhân. Giá trị thứ hai là khả năng lan tỏa. Những bức tranh, câu chuyện sáng tác hay video, khi được AI gợi mở cách truyền thông qua triển lãm hay mạng xã hội, cho phép trẻ chia sẻ suy nghĩ với bạn bè, thầy cô, thậm chí cả cộng đồng, giúp tiếng nói của trẻ được lắng nghe. Và giá trị cuối cùng là sự nuôi dưỡng lâu dài. Khi trẻ nhận ra mình giỏi ở đâu, thích điều gì và có công cụ để tiếp tục phát triển, các em tìm được con đường học tập phù hợp với bản thân hơn.

Chị Trang và con trai trong tập 4 Voices of Galaxy

Câu chuyện của chị Trang và My Corner Art Studio cho thấy khi cha mẹ đóng vai trò dẫn đường, công nghệ trở thành đôi cánh cho trẻ. Khi trẻ được dùng công nghệ để học và để kể câu chuyện của chính mình, tương lai mở ra theo cách rất khác, đầy tự tin và nhiều hy vọng.

Tiếp nối câu chuyện 'Tôn vinh giá trị Việt' truyền tải vào nửa đầu năm 2025, Samsung đi sâu hơn nữa vào việc thôi thúc những hành động thiết thực, trao quyền cho những nỗ lực thầm lặng mà phi thường được cất cao tiếng nói, truyền cảm hứng cho mỗi cá nhân cùng vươn mình thông qua chiến dịch Voices of Galaxy. Voices of Galaxy là chuỗi phim truyền cảm hứng gồm 10 câu chuyện, 10 tiếng nói của các nhân vật với xuất phát điểm khác nhau nhưng đang cùng viết hành trình 'vươn mình' theo cách riêng của họ với sự đồng hành của Galaxy AI và Gemini Live. Từ đó, chiến dịch truyền cảm hứng cho người Việt Nam thực hiện những bước đi táo bạo để phát triển, sáng tạo, hành động, nhằm nâng tầm và lan tỏa các giá trị quốc gia, để những giá trị này tỏa sáng rực rỡ hơn trên sân khấu toàn cầu. Để theo dõi hành trình của Voices of Galaxy, truy cập: https://www.youtube.com/@SamsungVietnam.



