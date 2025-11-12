Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Thành tựu y khoa
Tư vấn sức khỏe:

Live Trẻ hóa và cải thiện bệnh lý da bằng công nghệ Laser hiện đại

Huỳnh Na
Huỳnh Na
12/11/2025 08:00 GMT+7

Công nghệ laser đang được xem là "chìa khóa vàng" giúp trẻ hóa làn da. Tuy nhiên, mỗi loại laser có cơ chế tác động khác nhau và cần lựa chọn phù hợp với tình trạng da để đạt kết quả tối ưu.

Vào lúc 20 giờ thứ Tư ngày 12.11.2025, các chuyên gia đến từ khoa Da liễu - Thẩm mỹ của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội sẽ giải đáp chi tiết về ứng dụng công nghệ Laser hiện đại trong trẻ hóa và điều trị bệnh lý da và cách lựa chọn phương pháp cho từng vấn đề da hiệu quả:

  • BS.CKII Đàm Thị Thúy Hồng, Trưởng Khoa Thẩm Mỹ, BVĐK Tâm Anh Hà Nội
  • ThS.BS Doãn Minh Thành, Bác sĩ Khoa Da liễu, BVĐK Tâm Anh Hà Nội
  • BS.CKI Bế Thị Thủy, Bác sĩ Khoa Thẩm Mỹ, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác… cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây hoặc liên hệ Hotline Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh: 024 3872 3872 - 0247 106 6858 (HN)/ 0287 102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) để được tư vấn.

Tòa soạn

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
