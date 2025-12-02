Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Thành tựu y khoa
Tư vấn sức khỏe

Live Trẻ hóa vô sinh nam: Nguyên nhân và kỹ thuật mới trong điều trị

Huỳnh Na
Huỳnh Na
02/12/2025 08:00 GMT+7

Tỷ lệ vô sinh nam 26-35 tuổi ngày càng gia tăng do đột biến gene, viêm nhiễm, bệnh lý nam khoa, lối sống thiếu khoa học… Nhiều trường hợp phát hiện muộn vì chủ quan, khiến phát hiện muộn và bỏ lỡ 'giai đoạn vàng' trong điều trị.

20 giờ thứ ba, ngày 2.12.2025, các chuyên gia từ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội sẽ sẽ giải đáp những thắc mắc thường gặp giúp các cặp đôi hiểu rõ hơn về vô sinh nam, nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết và các phương pháp điều trị:

  • BS CKII Cao Tuấn Anh, Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội
  • BS Đặng Tuấn Anh, Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội
  • BS Nguyễn Huy Hoàng, Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây hoặc liên hệ Hotline Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh: 024 3872 3872 - 0247 106 6858 (HN)/ 0287 102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) để được tư vấn.

