Trẻ mầm non bầm tím khắp người do bạn cắn: Tạm đình chỉ công tác giáo viên

Ngày 12.10, bà Nguyễn Thị Khuyên, Trưởng phòng GD-ĐT H.Yên Định, cho biết Trường mầm non Nobel (TT.Quán Lào, H.Yên Định) đã xác định được nguyên nhân cháu N.H.P.M (2 tuổi, học sinh Trường mầm non Nobel Yên Định) bị bầm tím khắp người (như Thanh Niên đã thông tin) là do trong lúc chơi cùng bạn thì bị bạn cắn. Cháu M. bị bạn cắn khoảng 6 vết ở khu vực tay, vai trái và lưng.



Các vết bầm tím trên vùng vai và tay trái cháu M. là do bạn cùng lớp cắn, theo nhà trường CẮT TỪ CLIP

Cũng theo bà Khuyên, nguyên nhân sự việc đã được nhà trường thông báo đến gia đình cháu M., đồng thời, lãnh đạo nhà trường và giáo viên phụ trách lớp cháu M. đã tới xin lỗi gia đình.

Bà Hoàng Băng Tuyết (50 tuổi, ngụ xã Yên Trường; bà nội cháu M), cho biết giữa gia đình và nhà trường đã thống nhất và xác định được nguyên nhân cháu M. bị bầm tím là do bạn cắn trong giờ chơi ở ngoài lớp (vị trí camera không ghi lại được).

"Gia đình cũng đã chấp nhận lời xin lỗi của giáo viên và lãnh đạo nhà trường. Gia đình tôi cũng không nhận sự hỗ trợ vật chất của trường, vì các vết bầm tím không phải điều trị gì phức tạp. Gia đình chỉ đề nghị nhà trường quán triệt các giáo viên trong thời gian chăm sóc trẻ cần quán xuyến tốt để không còn xảy ra sự cố như đối với cháu tôi", bà Tuyết cho hay.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, cháu N.H.P.M được cô giáo phát hiện bị bầm tím khắp người sau buổi học ngày 4.10, do bị bạn cắn. Thời điểm cháu M. bị cắn cả 3 giáo viên phụ trách lớp đều không biết.

Để chấn chỉnh công tác quản lý lớp, Trường mầm non Nobel Yên Định đã tạm đình chỉ công tác 3 giáo viên phụ trách lớp cháu M. để xem xét kỷ luật theo quy định và nội quy của trường.