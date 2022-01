Trẻ mầm non TP.HCM đi học lại nhưng trường thiếu giáo viên, Sở GD-ĐT nói gì?

Chiều 13.1, TP.HCM tổ chức họp báo định kỳ về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Tại buổi họp báo, vấn đề các em học sinh trở lại trường tiếp tục được quan tâm.

Sẽ có lộ trình học trực tiếp cho học sinh từ lớp 1 - 6

Ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng - Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay, ngày 12.1, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch thời gian năm học của bậc mầm non. Theo đó, từ tháng 2 - 7.2022, trẻ đến trường tham gia các hoạt động trực tiếp theo tinh thần tự nguyện của phụ huynh và người chăm sóc trẻ.

Hiện nay, Sở GD-ĐT TP.HCM đang trình, tham mưu cho UBND TP.HCM lộ trình, thời gian đi học trực tiếp cụ thể cho các em mầm non sau Tết Nguyên đán 2022. Đồng thời, sẽ có lộ trình đi học của các em từ lớp 1 - 6.

Sẽ tham mưu tuyển dụng lực lượng giáo viên còn thiếu

Tại buổi họp báo, phóng viên đặt câu hỏi: TP.HCM đã có kế hoạch cho trẻ mầm non trở lại trường, tuy nhiên thực trạng cho thấy, một số trường thiếu giáo viên. Vậy, ngành giáo dục đã có kế hoạch gì để giải quyết. Việc tuyển dụng giáo viên sẽ được thực hiện ra sao?

Trả lời, ông Trịnh Duy Trọng cho biết Sở GD-ĐT TP.HCM đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong đó có cơ sở mầm non chuẩn bị các điều kiện để đón các em học trở lại như điều kiện về nhân sự, đội ngũ giáo viên, bảo mẫu...





Thực tế, ghi nhận trường hợp thiếu giáo viên, bảo mẫu. Tuy nhiên, phụ huynh có thể yên tâm vì còn thời gian cho các cơ sở mầm non chuẩn bị nhân sự. Đơn cử, mời giáo viên, bảo mẫu đã về quê trở lại phục vụ sau tết hay có kế hoạch tuyển dụng bổ sung những vị trí còn thiếu.

"Chúng tôi sẽ tham mưu các quận, huyện và TP.Thủ Đức việc tuyển lực lượng giáo viên còn thiếu. Ngoài ra, các em học sinh đi học trở lại trên cơ sở có sự đồng thuận của phụ huynh và những điều kiện, đáp ứng việc đảm bảo an toàn... Vì vậy, đảm bảo tới đâu thì các cơ sở giáo dục mầm non sẽ đón các em trở lại trường", ông Trịnh Duy Trọng nói.

Tiến tới "bình thường hóa" các hoạt động ở trường học

Đại diện Sở GD-ĐT TP.HCM cũng cho biết: "Ngay từ giai đoạn khởi động lại tổ chức học trực tiếp cho các em học sinh khối lớp 9 - 12, chúng tôi đã thống nhất Sở Y tế TP.HCM là không có quy định cấm các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động căn tin, bán trú, nội trú mà khi thực hiện phải đảm bảo công tác phòng chống dịch. Thực tế, có đơn vị đã tổ chức, nhưng một số đơn vị vẫn còn lo ngại".

Sở GD-ĐT TP.HCM đã yêu cầu, khuyến cáo các cơ sở giáo dục phải tiến tới bình thường hóa các hoạt động trở lại, trong đó có các hoạt động phục vụ học tập cho các em như căn tin, bán trú...

Song song đó, cũng cần lưu ý rằng các cơ sở giáo dục phải đảm bảo 6/10 tiêu chí đánh giá an toàn của UBND TP.HCM đã ban hành để tổ chức hoạt động, nhưng trong 48 giờ phải hoàn thiện thêm để đáp ứng 8/10 tiêu chí để hoạt động bình thường. Đồng thời, đánh giá mức độ an toàn sẽ do Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 quận, huyện kiểm tra, thẩm định và có hướng dẫn liên quan.