TP.HCM: Đa số bệnh nhân hậu Covid-19 đi khám bệnh vì mệt mỏi, lo lắng, khó thở

Chiều 12.1, Sở Y tế TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai các hoạt động trọng tâm của kế hoạch năm 2022. TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã điểm qua tình hình dịch bệnh Covid-19 trong năm 2021.

Tính đến ngày 11.1, TP.HCM có tổng cộng 504.244 ca nhiễm Covid-19 (chiếm khoảng 5% dân số TP.HCM), trong đó 312.475 ca xuất viện và có trên 20.154 ca tử vong.

Một trong những thách thức của ngành y tế thời gian tới là sự xuất hiện của biến thể Omicron; phát hiện và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân hậu Covid-19.

Theo TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế thì qua thống kê trên 1.021 ca hậu Covid-19 tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong 40 ngày qua cho thấy, đa số bệnh nhân hậu Covid-19 đi khám bệnh vì mệt mỏi, lo lắng, khó thở. Có đến 510 bệnh nhân đến khám về hô hấp (gần 50%), 182 ca khám thần kinh, 134 ca khám tim mạch, 80 ca khám nội tiết, 66 ca khám tiêu hóa và 49 ca khám cơ xương khớp.

TS.BS Nguyễn Anh Dũng cho biết thêm, tại Việt Nam chưa có ghi nhận một cách đầy đủ về tình hình hậu Covid-19 tại cộng đồng. Nhưng qua các nghiên cứu trên thế giới cho thấy có từ 33 - 76% bệnh nhân có thể gặp triệu chứng hậu Covid-19 ít nhất 6 tháng sau đợt cấp tính bệnh, trong đó 20% bệnh nhân phải tái nhập viện. Có tới 80% bệnh nhân phải theo dõi tại cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu trong vòng 2 tháng sau xuất viện.





“Hiện tại, hội chứng hậu Covid-19 không chỉ xảy ra ở bệnh nhân bị bệnh nặng hoặc lớn tuổi cần nhập viện, mà còn gặp ở những người trẻ tuổi, khỏe mạnh và mắc bệnh nhẹ. Tuy nhiên, hiện thiếu dữ liệu liên quan hội chứng hậu Covid-19. Để đáp ứng, một số quốc gia đã biên soạn hướng dẫn, lập phòng khám và mạng lưới hỗ trợ bệnh nhân bị ảnh hưởng, truyền thông nâng cao hiểu biết, xác định nhu cầu đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe và xã hội”, TS.BS Dũng nói.

Theo TS.BS Nguyễn Anh Dũng, tác động của hội chứng hậu Covid-19 lâu dài lên sức khỏe, công việc và kinh tế - xã hội. Do đó, ngành y tế TP.HCM đặt ra hai mục tiêu y tế hậu Covid-19: Chiến lược tiếp cận về sức khỏe thể chất, tinh thần và xã hội; Chiến lược can thiệp sớm về điều trị, chăm sóc sớm cho người mắc hội chứng hậu Covid-19.

Và ngành y tế đặt ra 5 mục tiêu, đầu tiên là xác định mô hình bệnh tật của người dân hậu mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố; Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe hậu nhiễm Covid-19; Nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe cho người dân hậu nhiễm Covid-19, đặc biệt tại các tuyến y tế cơ sở; Xây dựng Hướng dẫn điều trị hậu Covid-19 theo các phân tuyến điều trị; Truyền thông giáo dục sức khỏe cho người dân trong công tác tự chăm sóc và theo dõi điều trị hậu nhiễm Covid-19.

Bệnh nhân hậu Covid-19 sẽ được quản lý tại y tế cơ sở; quận, huyện; bệnh viện chuyên khoa và đa khoa tuyến cuối.

PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế cho biết, năm 2022 ngành y tế có 9 nhóm hoạt động trọng tâm, trong đó hoạt động đầu tiên là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Theo đó, để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, TP.HCM nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, phát huy hiệu quả hoạt động Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC). Đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch trong các hoạt động theo các Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Theo dõi sát diễn biến của biến chủng mới của vi rút SARS-CoV-2. Xây dựng, triển khai kế hoạch tiêm vắc xin mũi 1 và mũi 2 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên... Đặc biệt là tiêm xong mũi 3 trước Tết Nguyên đán.

“Chăm sóc sức khỏe nhân dân một cách toàn diện theo hướng chăm sóc sức khoẻ thể chất và tinh thần cho các nhóm đối tượng bị tác động hoặc có nguy cơ tác động cao, đặc biệt là bệnh nhân hậu Covid-19”, PGS.TS Tăng Chí Thượng nói.