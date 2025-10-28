Với sự phát triển của y học bào thai, nhiều trường hợp có thể được phát hiện sớm từ trong thai kỳ giúp trẻ phát triển bình thường nếu được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Theo WHO, khoảng 0,7-0,8% trẻ sơ sinh lúc chào đời mắc bệnh tim bẩm sinh. Tại Việt Nam, mỗi năm có 16.000-20.000 trẻ mắc căn bệnh này, gây ra những bất thường về cấu trúc tim và mạch máu lớn, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu. Ngoài ra, trẻ có thể mắc các dị tật bẩm sinh khác như hội chứng Down, sứt môi, hở hàm ếch, hoặc dị tật về tay chân…

20 giờ thứ ba, ngày 28.10.2025, các chuyên gia, bác sĩ Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sẽ tư vấn trực tuyến về chủ đề: "Tầm soát, theo dõi và xử trí Tim bẩm sinh & các dị tật bẩm sinh khác ở trẻ". Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn; Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Tiktok: Báo Thanh Niên.

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi tại đây để được chuyên gia giải đáp. Hotline: 024.3872.3872 (HN) 0287.102.6789 (TP.HCM).