Trẻ xem điện thoại nhiều, cần ăn gì để bảo vệ sức khỏe mắt?

Dinh dưỡng vào những năm thơ bé đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển thị giác. Do đó, dinh dưỡng hợp lý và cân bằng từ các nguồn thực phẩm tự nhiên sẽ ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn về mắt, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Cá hồi rất giàu a xít béo omega-3, có tác dụng giúp duy trì và củng cố thị lực trẻ em ẢNH: PEXELS

Những dưỡng chất quan trọng mà trẻ cần để duy trì thị lực ở mức tối ưu gồm:

Vitamin A và beta-carotene

Các loại thực phẩm như cà rốt, cà chua, đu đủ và khoai lang chứa nhiều vitamin A và beta-carotene. Đây là những chất dinh dưỡng rất quan trọng đối với hoạt động của võng mạc, đặc biệt là hỗ trợ các tế bào giúp nhìn rõ vào ban đêm.

Vitamin A giúp duy trì độ ẩm trên bề mặt võng mạc, ngăn khô mắt và ngừa nhiều vấn đề về mắt có thể gây mù vĩnh viễn. Nếu giác mạc quá khô sẽ dễ bị tổn thương, gây viêm nhiễm, thậm chí mù lòa.

Lutein và zeaxanthin

Kết hợp các loại rau lá xanh như rau chân vịt, cải xoăn, cải xoong chứa nhiều chất chống ô xy hóa như lutein và zeaxanthin. Những chất này rất có ích cho điểm vàng trên võng mạc, nhờ đó giúp trẻ có thị lực sắc bén, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và giảm tác hại từ ánh sáng xanh.

Trên thực tế, lutein hoạt động như một chất chống nắng tự nhiên, có tác dụng hấp thụ năng lượng ánh sáng dư thừa đi vào mắt. Ngoài rau lá xanh, những loại thực phẩm chứa nhiều chất chống ô xy hóa này gồm quả mọng, trứng và bông cải xanh.

A xít béo omega-3

A xít béo omega-3 giúp phát triển thị lực, củng cố sức khỏe mắt của trẻ em. Trong nhóm a xít béo omega-3 có DHA, một loại a xít béo có khả năng duy trì cấu trúc và chức năng của võng mạc. DHA có trong sữa mẹ và một số loại sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh. A xít béo omega-3 có nhiều trong các loại cá béo, chẳng hạn như cá hồi, các loại quả hạch như hạnh nhân, hạt chia và óc chó.

Vitamin C

Vitamin C là chất chống ô xy hóa mạnh giúp bảo vệ mắt khỏi các gốc tự do gây hại, đồng thời tham gia vào quá trình tái tạo các chất chống ô xy hóa khác như vitamin E. Vitamin C góp phần quan trọng vào sức khỏe của các mạch máu trong mắt và giác mạc. Các loại thực phẩm giàu vitamin C là cam, bưởi, kiwi và chanh, theo Healthline.