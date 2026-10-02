Trellia Vista - Từ khung cửa mở ra thiên nhiên đến nhịp sống đủ đầy

Gia đình trẻ và nhu cầu về "khoảng nghỉ" không ngắt quãng

Với một gia đình trẻ ở đô thị lớn, có hai kiểu "về nhà" rất khác nhau. Có những gia đình trở về nhà sau giờ làm, nhưng những nhu cầu tưởng chừng đơn giản vẫn tiếp tục bị chia nhỏ bởi các chuyến đi: Muốn con vận động phải đưa đón, muốn đi bộ phải tìm chỗ, muốn gặp bạn bè lại thêm một lịch trình. Cũng có những gia đình trở về tổ ấm sau một buổi chiều cả nhà được vận động thỏa thích, lũ trẻ thì hớn hở sau giờ bơi, thả diều, người lớn lại được dành thời gian cho yoga, chạy bộ hay đơn giản là một khoảng thư giãn giữa thiên nhiên.

Khác biệt không nhất thiết nằm ở việc sống xa hay gần trung tâm, mà ở cách không gian sống được tổ chức để những nhu cầu của cả gia đình có thể diễn ra thuận tiện mỗi ngày. Khi tiện ích, khoảng xanh và không gian cộng đồng ở đủ gần, thời gian dành cho việc di chuyển được quy đổi thành thời gian cho chính mình và gia đình.

Gia đình trẻ ngày càng ưu tiên chất lượng sống, với mọi tiện ích trong bán kính đi bộ

Tiêu chí chọn nhà của thị trường cũng đang dịch chuyển theo hướng này. Theo CBRE Việt Nam, người mua nhà thế hệ mới ngày càng quan tâm đến phong cách sống toàn diện, trong đó môi trường xanh, mật độ phát triển hợp lý, công viên, tiện ích giáo dục, chăm sóc sức khỏe và không gian cộng đồng trở thành yếu tố quan trọng bên cạnh căn nhà. Nói cách khác, giá trị của nơi ở ngày càng được nhìn rộng hơn bốn bức tường, bao gồm cả môi trường mà một gia đình sẽ sống, vận động, nghỉ ngơi và gắn kết mỗi ngày.

Không gian sống compound giữa đô thị hiện hữu đáp ứng vừa vặn nhu cầu sống của gia đình trẻ

Trellia Vista đưa thiên nhiên vào từng khoảng sống

Thuộc phân khu compound cuối cùng của khu đô thị Mizuki Park ở khu nam TP.HCM, tháp Trellia Vista mở ra không gian sống vừa đủ riêng tư để tìm thấy sự an yên, vừa đủ kết nối để dễ dàng tận hưởng hệ tiện ích và nhịp sống phong phú của toàn đô thị.

Trellia Vista - nơi thiên nhiên, mặt nước và nhịp sống cộng đồng giao hòa trong từng trải nghiệm thường nhật

Tòa tháp sở hữu địa thế liền kề hai mặt nước hiếm có, cùng ngôn ngữ kiến trúc cảm hứng từ cây tre - hình ảnh gắn với sự vững chãi và vượng khí trong quan niệm phương Đông. Cây xanh và mặt nước đan cài quanh phân khu, tạo thành những "vòng đệm sinh thái" tự nhiên. Ngôn ngữ kiến trúc tinh tế hòa quyện cùng mảng xanh dịu mắt tạo nên không gian sống riêng tư, ấm cúng và đong đầy sự thư thái.

Nhưng giá trị của vị trí này không chỉ dừng lại ở cảnh quan bên ngoài. Trellia Vista được nâng cấp về thiết kế với cao độ tầng 3,3 m và hệ kính full-height cao 2,4 m, góp phần mở rộng trường nhìn, tăng khả năng đón ánh sáng và kết nối không gian bên trong với thiên nhiên bên ngoài.

Nhờ đó, lợi thế ven nước được chuyển hóa thành một phần của trải nghiệm sống: đón ánh sáng len vào căn phòng vào buổi sáng, tận ngắm những khoảng xanh hay cảnh quan mặt nước thay đổi theo từng thời điểm trong ngày qua khung cửa rộng mở.

Tiện ích được bố trí dưới chân tòa tháp, hướng đến trải nghiệm sống thư thái và trọn vẹn hơn

Từ khoảng riêng đến những trải nghiệm trong vài bước chân

Tại Trellia Vista, trải nghiệm sống được mở rộng qua hai lớp tiện ích: hệ tiện ích riêng trong compound Trellia Cove và hệ sinh thái chung của toàn khu đô thị Mizuki Park. Ngay trong phân khu, cư dân có thể tiếp cận các tiện ích như Clubhouse, hồ bơi, khu BBQ, Picnic, Outdoor Gym/Yoga, Golf Practice… được bố trí gần nơi ở, vừa đảm bảo sự thuận tiện, vừa giữ được tính riêng tư của không gian compound.

Từ lớp tiện ích riêng này, trải nghiệm tiếp tục mở rộng ra cảnh quan ven nước liền kề, nổi bật với công viên bờ sông rộng 3.500 m² và đường dạo ven nước. Xa hơn là toàn bộ hệ sinh thái của Mizuki Park, tạo nên sự chuyển tiếp từ khoảng sống riêng tư đến những không gian chung đa dạng của khu đô thị.

Bước ra ngoài không gian compound, cư dân Trellia Vista tiếp tục thừa hưởng hệ sinh thái đã hiện hữu của Mizuki Park. Vớilà 103.000 m² mảng xanh và 17.000 m² kênh đào, chuỗi công viên chủ đề, đường dạo ven nước và quảng trường tạo nên mạng lưới không gian chung xuyên suốt khu đô thị. Cùng với đó là hệ thống giáo dục, thương mại, y tế và không gian sinh hoạt cộng đồng, đáp ứng nhiều nhu cầu thường nhật của cư dân.

Nếu không gian là nơi các thành viên gần nhau, thì trải nghiệm cộng đồng là "chất keo" tạo nên chiều sâu của sự gắn kết. Tại Mizuki Park, yếu tố này trở thành một phần trong nhịp sống thường nhật của hơn 4.000 gia đình, với chuỗi lễ hội, sự kiện diễn ra xuyên suốt 365 ngày trong năm.

Mizuki Park khu đô thị đáng sống tại nam thành phố

Với người mua nhà, điều này cũng tạo nên một khác biệt đáng kể: Trellia Vista không đứng riêng như một tòa tháp mới, mà được cộng hưởng từ cảnh quan, tiện ích và cộng đồng đã hình thành tại Mizuki Park. Với gia đình trẻ, đó là lựa chọn một ngôi nhà mới nhưng chất lượng sống xung quanh đã có thể nhìn thấy, chạm đến và trải nghiệm, nơi thiên nhiên hiện diện gần hơn và những nhu cầu thường nhật được kết nối trong chính nơi mình trở về.