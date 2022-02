Trên 60 tuổi, chớ mắc 4 lỗi nghiêm trọng này!

Tin tốt là bạn thực sự có thể cải thiện sức khỏe của mình bằng cách thực hiện một số thay đổi đơn giản - chẳng hạn như tránh 4 "cạm bẫy" có thể gây nguy hiểm, thậm chí gây tử vong.

1. Ăn một mình

Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng cô đơn có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng, bao gồm cả bệnh tim và thậm chí là chứng mất trí nhớ.

Nguyên nhân? Cô đơn gây ra căng thẳng, có thể làm tổn hại đến hệ thống miễn dịch và tim mạch, đồng thời có thể khuyến khích các hành vi không lành mạnh.

Một ví dụ: Một nghiên cứu được công bố vào tháng 11.2021 của Hiệp hội Mãn kinh Bắc Mỹ cho thấy phụ nữ lớn tuổi ăn một mình có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn.

Ăn một mình là một yếu tố nguy cơ dẫn đến trầm cảm, có liên quan đến bệnh tim. Ngoài ra, những người ăn một mình có nhiều khả năng ăn nhanh hơn và tiêu thụ ít thực phẩm lành mạnh hơn, theo Eat This, Not That!

2. Căng thẳng quá nhiều

Một nghiên cứu của Đại học Yale (Mỹ) được công bố vào tháng 12.2021 cho thấy căng thẳng mạn tính có thể khiến đồng hồ sinh học của bạn hoạt động nhanh hơn, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, nghiện ngập và rối loạn tâm trạng.

Nó cũng có thể ảnh hưởng đến sự trao đổi chất, làm tăng nguy cơ mắc các rối loạn liên quan đến béo phì như tiểu đường.

Tin tốt: Những người có sức khỏe tâm thần tốt hơn (được đo lường bằng khả năng điều tiết cảm xúc và kiểm soát bản thân) sẽ già đi chậm hơn.

3. Hoãn cuộc hẹn với nha sĩ của bạn





Nếu bạn đã hoãn các cuộc hẹn khám nha khoa, đừng trì hoãn thêm nữa.

Bệnh nha chu, một bệnh nhiễm trùng xương và nướu quanh răng, phát triển thường xuyên nhất sau 60 tuổi, và nó liên quan đến bệnh tim, đột quỵ, tiểu đường và sa sút trí tuệ có khả năng gây tử vong.

Các nhà khoa học tin rằng chứng viêm do bệnh gây ra là nguyên nhân. Khám nha khoa định kỳ - trong đó nha sĩ đo túi nướu và xem xét tia X của bạn xem có bị mất xương hay không - có thể kiểm tra tình trạng và bảo vệ sức khỏe tổng thể của bạn, theo Eat This, Not That!

4. Đừng bỏ qua vắc xin Covid-19

Các số liệu thống kê thật đáng kinh ngạc: 95% số người chết vì Covid-19 trong năm đầu tiên của đại dịch là người trên 50 tuổi.

Ngày nay, vắc xin đã làm giảm đáng kể tỷ lệ mắc bệnh nghiêm trọng và tử vong do Covid-19.

Nếu bạn trên 60 tuổi, hãy tiêm phòng Covid-19 đầy đủ và tiêm nhắc lại.

Bạn cũng nên hỏi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn về các loại vắc xin thông thường khác được khuyến nghị cho những người trên 60 tuổi, bao gồm cúm, viêm phổi do phế cầu khuẩn và bệnh zona, theo Eat This, Not That!