Trên mạng xã hội đang xuất hiện 'bẫy lừa' này...

Theo đó, kẻ lừa đã lập những fanpage mạo danh Bộ Giáo dục và Đào tạo và những đơn vị của Bộ này. Sau đó tung "bẫy lừa" bằng cách đăng bài có nội dung tuyển dụng công chức viên chức cho các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2024.

Chẳng hạn, fanpage Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo có hơn 5.500 người theo dõi đã đăng tin tuyển dụng các vị trí: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, thủ quỹ... với số lượng lớn.

Mẩu thông báo được kẻ lừa thiết kế như thật, cũng nêu đầy đủ điều kiện dự tuyển, có mộc đỏ... nên khiến nhiều người tưởng thật.

Một fanpage mạo danh đơn vị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tung "chiêu lừa" tuyển dụng công chức

Chị Đặng Thị Thùy Vân (28 tuổi), ngụ ở Quảng Bình, cho biết sau khi đọc các điều kiện, cảm thấy đáp ứng đầy đủ những yêu cầu trong thông báo (mà kẻ lừa đăng tải) nên đã nhắn tin ứng tuyển.

"Tôi được họ liên hệ lại và xin thông tin cá nhân. Họ tiếp tục trả lời email (như tôi cung cấp), cho biết sẽ đồng ý cho tôi tham gia sơ tuyển trực tuyến Microsoft Teams. Khi nhấn vào link họ gửi, tôi được người tự xưng tên Quốc Bình được phân công phụ trách hướng dẫn các thí sinh tham gia sơ tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo, yêu cầu lựa chọn tham gia các gói hỗ trợ an sinh từ 5,6 - 30 triệu đồng. "Anh Quốc Bình" cho biết khi tham gia các gói hỗ trợ an sinh như vậy sẽ được nhận về từ 11 – 59 triệu đồng. Việc tham gia các gói hỗ trợ an sinh như là điều kiện cần có để được tuyển dụng công chức", chị Vân kể lại.

"Do một số thành viên có sẵn trong nhóm cũng hô hào sẽ tham gia, nên tôi cũng tin tưởng và mất cảnh giác. Vì không có tiền nên tôi chọn gói thấp nhất là 5,6 triệu đồng. Mục đích vì muốn được tuyển dụng. Nhưng nào ngờ đó là "bẫy lừa". Tất cả những thành viên trong nhóm đều "chung hội chung thuyền" khiến tôi sập bẫy", chị Vân cho hay.

Trên Facebook cũng đã có những bài kể đã bị lừa với chiêu tương tự. Từ một ứng viên tham gia tuyển dụng công chức với hy vọng trở thành giáo viên, sau đó họ vô tình là nạn nhân của "bẫy lừa" mới này lúc nào không hay.

Coi chừng sập "bẫy lừa" tuyển dụng công chức, tham gia gói đơn hỗ trợ an sinh

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết những ngày vừa qua xuất hiện các trang thông tin, nhóm Zalo, email mạo danh các đơn vị của Bộ Giáo dục và Đào tạo để cung cấp thông tin. Trong đó đăng tải nhiều hình ảnh, bài viết có nội dung phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời lồng ghép quảng cáo về các dịch vụ, như: "tiếp nhận hồ sơ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, thủ quỹ ", "đóng góp quỹ an sinh cho trẻ em vùng cao"... với cam kết được về công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản".

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định hiện nay Bộ chỉ cung cấp thông tin chính thức trên môi trường mạng qua hai kênh. Đó là Cổng Thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo (https://moet.gov.vn/Pages/home.aspx), và fanpage Bộ Giáo dục và Đào tạo có dấu tick xanh (https://www.facebook.com/thongtinbogiaoducvadaotao/). Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị người dân hãy thận trọng khi sử dụng các nguồn thông tin không chính thức, mạo danh Bộ.

Hiện nay, Bộ này cùng các đơn vị liên quan không phối hợp, ủy quyền cho bất cứ đơn vị nào để hướng dẫn, nhận hồ sơ của người dân về các vụ việc "tiếp nhận hồ sơ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, thủ quỹ ", "đóng góp quỹ an sinh cho trẻ em vùng cao"... qua mạng xã hội.

Vì lẽ đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo mọi người tuyệt đối không nghe theo, không liên hệ với các website, fanpage, tài khoản mạng xã hội mạo danh Bộ quảng cáo các dịch vụ không có thật. Đồng thời không thực hiện việc chuyển tiền "để được hướng dẫn, tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ" theo lời dẫn dụ.

Anh Trương Hoàng Bảo, thành viên diễn đàn chongluadao.vn, cho biết khi xin việc, tham gia tuyển dụng công chức, viên chức… cần liên hệ trực tiếp các đơn vị tuyển dụng. "Có thể xác thực qua website của công ty, cơ quan. Hay liên hệ đến các số điện thoại đường dây nóng mà cơ quan, doanh nghiệp đăng tải. Cũng có thể theo dõi qua fanpage có dấu tick xanh, tức chính chủ, thay vì xem qua những trang mạo danh. Vì hiện nay kẻ lừa đảo dễ dàng lập những fanpage mạo danh", anh Bảo nói.