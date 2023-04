Trend Micro có nhà phân phối mới tại Việt Nam

Với hệ thống kênh phân phối tập trung vào lĩnh vực an toàn - an ninh thông tin, Vietnet là đối tác chiến lược quan trọng của Trend Micro trong việc cung cấp các giải pháp bảo mật cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các khách hàng khác.

Ngành công nghệ thông tin của Việt Nam đang có những bước phát triển mạnh mẽ và Việt Nam hiện là một thị trường đầy tiềm năng trong khu vực. Sự kiện Vietnet trở thành nhà phân phối chính thức của Trend Micro sẽ làm tăng khả năng cạnh tranh của công ty cũng như mang đến nhiều lợi ích trong các giải pháp bảo mật mà Vietnet và Trend Micro cung cấp cho các đối tác.

Ông Lê Tuấn Đạt - CEO Vietnet Distribution JSC chia sẻ: "Với tất cả tiện ích và ưu điểm vượt trội cùng chi phí hợp lý, giải pháp bảo mật Trend Micro chắc chắn sẽ được rộng rãi khách hàng và thị trường biết đến. Về phía Vietnet, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng và nguồn lực trẻ, năng động, giàu kinh nghiệm của mình. Chúng tôi hy vọng vào sự hợp tác này sẽ mang đến nhiều giá trị nâng cao hơn nữa cho cộng đồng công nghệ thông tin nói chung và lĩnh vực an toàn thông tin nói riêng".

Nhân sự kiện ra mắt lần này, Trend Micro cũng đã giới thiệu bộ giải pháp công nghệ cải tiến mới nhất: Cloud One, Network One, Workforce One, Vision One. Trong đó, Trend Micro Cloud One là một nền tảng dịch vụ bảo mật dành cho các tổ chức đang sử dụng các dịch vụ trên cloud, cung cấp đầy đủ dịch vụ bảo mật trong một bộ giải pháp. Nền tảng này cho phép doanh nghiệp bảo mật cơ sở hạ tầng trên cloud của mình một cách hiệu quả. Trend Micro Cloud One cung cấp cho doanh nghiệp sự linh hoạt để giải quyết các thách thức tại thời điểm hiện tại và sự đổi mới để phát triển với các dịch vụ cloud trong tương lai.