Tretinoin và Retinol: Đâu mới là ‘chân ái’ giúp da căng bóng, tươi trẻ như tuổi 20+?

Tretinoin là gì và tác dụng lên làn da như thế nào?

Tretinoin (hay còn gọi là retinoic acid) là một dẫn xuất nguyên bản của vitamin A. Trong y khoa. Khác với các dẫn xuất thông thường, Tretinoin khi tiếp xúc với da không cần trải qua bất kỳ quá trình chuyển hóa nào.

Nó lập tức gắn kết trực tiếp vào các thụ thể retinoic acid nằm trong nhân tế bào da. Tretinoin phát tín hiệu thúc đẩy tốc độ sừng hóa, ép các tế bào già cỗi ở bề mặt bong ra nhanh hơn. Đồng thời, kích thích nguyên bào sợi sản sinh collagen và elastin ở tầng trung bì. Vì thế, tác dụng của tretinoin lên làn da cũng cực kỳ mạnh mẽ:

Tái tạo bề mặt: Giảm bít tắc lỗ chân lông, hỗ trợ điều trị mụn ẩn, mụn viêm và làm phẳng mịn cấu trúc da thô ráp.

Xóa mờ dấu vết thời gian: Làm mờ các rãnh nhăn nông, cải thiện độ đàn hồi và làm đều màu các vùng da thâm sẹo, nám mảng.

Tuy nhiên, "dao sắc thì dễ đứt tay". Vì hoạt động ở dạng nguyên bản với hoạt tính sinh học cực cao, tretinoin rất dễ gây ra tác dụng phụ như bong tróc nặng, đỏ rát, đứt gãy hàng rào bảo vệ da và đẩy mụn (purging) ồ ạt nếu dùng không đúng cách. Đó là lý do các bác sĩ da liễu luôn khuyến cáo chỉ nên dùng tretinoin khi có sự chỉ định và theo dõi sát sao.

Vậy làm sao để dùng tretinoin hiệu quả mà không "gây hại" hàng rào bảo vệ da? Khi sử dụng tretinoin, tế bào da mới liên tục được sinh ra khiến lớp sừng mỏng đi tạm thời. Lúc này, da trở nên cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng và gốc tự do.

Thực tế, ai cũng biết tretinoin (retinoic acid) là "chuẩn vàng" trong giới skincare giúp tái tạo tế bào, mờ nếp nhăn và giảm mụn ẩn, mụn trứng cá. Nhưng cơn ác mộng bong tróc, đỏ rát và rát da kéo dài thường khiến nhiều người bỏ cuộc. Vì vậy, khi lựa chọn các sản phẩm chứa hoạt chất tretinoin cần tìm hiểu thật kỹ và nên tham khảo ý kiến bác sĩ.

Retinol là gì? Có thật sự là hoạt chất "trẻ hóa da" được tin dùng nhiều hiện nay?

Nếu tretinoin là "mãnh tướng" cần sự kiểm soát chặt chẽ, thì retinol lại là "người đồng hành" êm ái, bền bỉ và dễ tiếp cận hơn. Retinol cũng là một dẫn xuất của vitamin A, khi thoa lên da, retinol không hoạt động ngay lập tức mà phải trải qua 2 bước chuyển hóa sinh học để trở thành dạng hoạt động chính thức là acid retinoic.

Bước 1: Retinol chuyển hóa thành retinal.

Bước 2: Retinal tiếp tục chuyển hóa thành acid retinoic.

Chỉ khi ở dạng acid retinoic, mới có thể liên kết với các thụ thể tế bào để hỗ trợ thúc đẩy quá trình tái tạo da, tăng sinh collagen và cải thiện nếp nhăn. Chính nhờ hành trình chuyển hóa từng bước, nồng độ retinoic acid được giải phóng từ từ, giúp da có thời gian thích nghi. Retinol mang lại đầy đủ các lợi ích như:

Làm mịn lỗ chân lông, mềm mượt bề mặt da.

Kích thích sản sinh collagen, cải thiện nếp nhăn và độ săn chắc.

Mờ thâm sạm, giúp da sáng khỏe, đều màu.

Sự cân bằng hoàn hảo giữa hiệu quả chống lão hóa và mức độ an toàn cao chính là lý do retinol trở thành hoạt chất được giới y khoa lẫn các tín đồ làm đẹp tin dùng nhiều hiện nay.

Lựa chọn retinol thế nào để vừa trẻ hóa tối đa vừa không lo bong tróc? Khác biệt lớn giữa một sản phẩm retinol bình thường và một sản phẩm retinol phân hạng y khoa nằm ở công nghệ điều chế và thành phần đi kèm. Rất nhiều người bỏ cuộc giữa chừng vì dùng retinol bị khô căng, bong tróc hoặc dùng mãi mà không thấy da chuyển biến.

Sản phẩm được các chuyên gia đánh giá cao hiện nay là kem dưỡng VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer. Đây không chỉ là một kem dưỡng ẩm thông thường, mà là liệu trình chống lão hóa chuẩn y khoa cho dùng tại nhà.

Retinol được đưa vào một công thức dưỡng ẩm dành cho làn da có nhu cầu chăm sóc các dấu hiệu lão hóa. Hướng đến một routine "trẻ hóa" cân bằng, đơn giản hơn và dễ duy trì hơn. Sức mạnh tái tạo của sản phẩm nằm ở cơ chế phối hợp hiệp đồng giữa retinol thế hệ mới và tổ hợp acid sinh học.

Retinol: Hỗ trợ cải thiện các dấu hiệu lão hóa và bề mặt da.

Glycolic acid: Nhẹ nhàng bẻ gãy liên kết sừng tế bào già cỗi trên bề mặt cho retinol thẩm thấu sâu xuống tầng dưới để kích thích và tăng sinh collagen.

Vitamin C & E: Nền kem dưỡng giàu đệm ẩm và chất chống oxy hóa

Cấu trúc dạng kem đóng vai trò như một "lớp đệm sinh học", liên tục bù đắp độ ẩm, hỗ trợ quá trình dập tắt các tín hiệu viêm và bảo vệ màng lipid tự nhiên ngay trong lúc hoạt chất đang hoạt động. Không cần quy trình "phủ sandwich", không cần lo ngại bùng phát kích ứng. Sản phẩm mang đến giải pháp "2-in-1" tối ưu: Vừa hỗ trợ quá trình tái tạo bề mặt da, vừa nuôi dưỡng nền da khỏe mạnh, đàn hồi và săn chắc qua từng ngày.

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Theo chuyên gia kết luận, không có hoạt chất nào là tốt nhất, chỉ có hoạt chất phù hợp nhất với nền da và lifestyle của bạn ở thời điểm hiện tại:

Chọn tretinoin nếu da bạn thuộc nền da khỏe, đang gặp các vấn đề mụn nặng hoặc lão hóa sâu và bạn có sự đồng hành, theo dõi sát sao từ bác sĩ chuyên khoa.

Chọn retinol nếu bạn tìm kiếm một giải pháp chống lão hóa an toàn, lâu dài, êm dịu, dễ dàng tích hợp vào chu trình chăm sóc da hàng ngày mà không làm gián đoạn sinh hoạt hay công việc.

Đầu tư cho làn da là một hành trình đường dài. Việc thấu hiểu cơ chế hoạt động chuẩn y khoa và lựa chọn những sản phẩm điều chế thông minh từ các thương hiệu uy tín như VI Derm sẽ giúp bạn rút ngắn con đường sở hữu làn da căng bóng, tươi trẻ như tuổi 20+.