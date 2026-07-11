Tri ân gia đình chính sách, tặng quà trẻ em khó khăn ở Tây Ninh

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026) và 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12.7.1946 - 12.7.2026), trong hai ngày 10 và 11.7, Đảng ủy, lãnh đạo Phòng 7 - Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh, Công an phường Bình Minh cùng các nhà tài trợ, nhà hảo tâm tổ chức chương trình "Về nguồn - Tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng" tại phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh.

20 phần quà đã được trao đến các gia đình thương binh, liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng trên địa bàn phường Bình Minh.

Thượng tá Huỳnh Thanh Hậu cùng lãnh đạo phường Bình Minh trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các gia đình chính sách ẢNH: BTCCC

Đại diện đoàn công tác, thượng tá Huỳnh Thanh Hậu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó trưởng Phòng 7 - Cục Ngoại tuyến, đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình chính sách; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, thân nhân liệt sĩ, lão thành cách mạng và những người có công đã dành trọn tuổi thanh xuân, xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Theo thượng tá Huỳnh Thanh Hậu, tuy những phần quà không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng tình cảm và lòng tri ân của cán bộ, chiến sĩ cùng các đơn vị, cá nhân đồng hành đối với những cống hiến to lớn của các gia đình chính sách. Chương trình cũng góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa lực lượng Công an nhân dân với nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời phát huy hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ngay từ cơ sở.

Thượng tá Huỳnh Thanh Hậu trao tặng những suất học bổng và quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Bình Minh ẢNH: BTCCC

Bên cạnh hoạt động tri ân các gia đình chính sách, Ban tổ chức còn trao tặng 100 suất học bổng và quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Bình Minh. Những phần quà là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Phòng 7 - Cục Ngoại tuyến (Bộ Công an), thượng tá Huỳnh Thanh Hậu bày tỏ lòng cảm ơn đến cấp ủy, chính quyền địa phương, các nhà tài trợ, nhà hảo tâm cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ đã chung sức, đồng lòng để chương trình được tổ chức thành công, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, nghĩa tình và truyền thống yêu nước tốt đẹp của dân tộc.

Với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", việc chăm lo các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng không chỉ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước mà còn là nghĩa tình, là trách nhiệm của toàn xã hội. Mỗi việc làm thiết thực, mỗi sự sẻ chia hôm nay đều là lời tri ân sâu sắc gửi đến những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.