Tri ân những anh hùng 'sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử'

Tối 26.7, tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên (xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang) nơi an nghỉ của gần 2000 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc, Ban Thanh niên Công an nhân dân, Công an tỉnh Tuyên Quang và Tỉnh đoàn Tuyên Quang phối hợp tổ chức Lễ thắp nến tri ân tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ và các bậc tiền nhân.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an.

Hàng ngàn ngọn nến thắp sáng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên ẢNH: NHẬT NAM

Những khúc tráng ca bất tử của dân tộc Việt Nam

Tại chương trình, thượng tá Đồng Đức Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Công an nhân dân, xúc động đọc lời tri ân các anh hùng liệt sĩ.

"Giữa đất trời Vị Xuyên thiêng liêng ngày hôm nay, chúng ta tỏ lòng thành kính tri ân tới các anh hùng liệt sĩ - những chiến sĩ cách mạng kiên trung đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường, góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang của các cuộc kháng chiến cứu nước; tri ân những vị anh hùng với lời thề "sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử" đã làm nên "thành lũy đôi mươi" bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc", thượng tá Đồng Đức Vũ bày tỏ.

Ban tổ chức dành hàng ghế trang trọng cho những người đã khuất ẢNH: NHẬT NAM

Thượng tá Vũ cũng thay mặt tuổi trẻ Công an nhân dân tri ân những anh hùng, liệt sĩ công an; lực lượng thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, những thương binh, bệnh binh trở về từ các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.

"Chúng ta cũng thành kính tri ân những tấm lòng cao cả của mẹ Việt Nam anh hùng, của những người vợ, người phụ nữ Việt Nam tần tảo, một đời thầm lặng, nuốt nước mắt khóc thầm đưa chồng, tiễn con ra trận, dệt nên những khúc tráng ca bất tử của dân tộc Việt Nam", thượng tá Vũ xúc động nói.

Đoàn đại biểu thắp hương tại phần mộ của các liệt sĩ ẢNH: NHẬT NAM

Theo thượng tá Vũ, hôm nay và mãi mãi về sau, nhân dân Việt Nam, tuổi trẻ Việt Nam luôn luôn khắc ghi và trân trọng những đóng góp, hy sinh thiêng liêng, cao cả ấy.

Thượng tá Vũ cũng khẳng định thế hệ trẻ hôm nay nguyện phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của cha anh, luôn trung thành với lý tưởng cao cả của Đảng, xung kích, tiên phong, đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, tích cực thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển hùng cường, thịnh vượng.

Nhiều phần việc thiết thực, ý nghĩa

Dịp này, tuổi trẻ Công an nhân dân và tuổi trẻ tỉnh Tuyên Quang cùng các đơn vị đồng hành đã có nhiều phần việc thiết thực, ý nghĩa, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa" quý báu của dân tộc ta.

Anh Nguyễn Tường Lâm tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: NHẬT NAM

Đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; khởi công xây dựng nhà tình nghĩa, sân chơi thiếu nhi; trao tặng phòng máy tính góp phần thúc đẩy phong trào "Bình dân học vụ số", tặng quà giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng giá trị nguồn lực 325 triệu đồng.

Tại chương trình, ban tổ chức đã tặng quà và công trình cho các gia đình chính sách, những người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn các xã Vị Xuyên, Thanh Thủy và Việt Lâm; trao quà tặng Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, điểm trường mầm non xã Hùng Lợi…

Anh Nguyễn Tường Lâm thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ ẢNH: NHẬT NAM

Ngay sau phần trao quà tặng và nguồn lực của chương trình, các đại biểu đã đến từng ngôi mộ trong Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, kính cẩn dâng lên trước anh linh các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ những nén nhang tri ân, nguyện cầu cho anh linh các anh hùng, liệt sĩ an lạc nơi cõi vĩnh hằng.