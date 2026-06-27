Tri ân những thầy thuốc một thời 'tay cầm súng, vai mang túi cứu thương'

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 80 năm của lực lượng Quân dân y Chiến khu Đ miền Đông Nam bộ. Tháng 2.1946, Xứ ủy Nam Kỳ quyết định thành lập Chiến khu Đ miền Đông Nam bộ làm căn cứ cách mạng phục vụ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Cùng với đó, lực lượng y tế, cứu thương được hình thành để phục vụ chiến đấu, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, nhiều cán bộ y tế đã mang túi cứu thương, tay cầm súng, xông pha giữa bom đạn để giành lại từng hơi thở, từng mạng sống cho đồng chí, đồng đội và đồng bào. Giữa điều kiện thiếu thốn đủ bề, các y, bác sĩ lấy rừng làm nơi cấp cứu, lấy địa đạo làm phòng mổ, kịp thời cứu sống nhiều thương binh, bệnh binh trong những thời khắc sinh tử.

Các đại biểu giao lưu tại buổi gặp mặt ẢNH: THÚY LIỄU

Thầy thuốc nhân dân, bác sĩ Huỳnh Văn Nhị, Trưởng ban Liên lạc Quân dân y Chiến khu Đ miền Đông Nam bộ, chia sẻ những hình ảnh ấy đã trở thành ký ức sâu đậm, là một phần huyền thoại trong lịch sử đấu tranh của dân tộc và truyền thống ngành y tế Việt Nam. Buổi họp mặt là dịp tri ân sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ y, bác sĩ, thầy thuốc trên chiến trường miền Đông Nam bộ; đồng thời tưởng nhớ những đồng chí, đồng đội đã ngã xuống, trong đó còn nhiều hài cốt liệt sĩ ngành y tế chưa được trở về với gia đình, người thân.

Theo bác sĩ Huỳnh Văn Nhị, những cán bộ, chiến sĩ Quân dân y năm xưa nay mái đầu đã bạc, gặp lại nhau trong tình đồng đội, cùng nhắc nhớ về một thời hào hùng. Họ là những nhân chứng lịch sử, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ ngành y tế hôm nay noi theo.

Thời gian qua, Ban Liên lạc Quân dân y Chiến khu Đ miền Đông Nam bộ tiếp tục duy trì nhiều hoạt động nghĩa tình như thăm hỏi, động viên hội viên, chăm lo gia đình chính sách, xây nhà tình nghĩa, tặng học bổng cho sinh viên ngành y vượt khó, tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho người dân tại các vùng căn cứ cách mạng trước đây.

Phát biểu tại chương trình, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông nhấn mạnh buổi họp mặt diễn ra trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đang thi đua chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trao 10 suất học bổng tặng sinh viên vượt khó của Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch ẢNH: THÚY LIỄU

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Đặng Minh Thông trân trọng tri ân những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ đã cống hiến tuổi thanh xuân, trí tuệ, mồ hôi, xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Theo ông Thông, TP.HCM đang tập trung xây dựng và phát triển thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình; phát triển hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm. Trong hành trình đó, những giá trị được hun đúc từ truyền thống Quân dân y Chiến khu Đ như tinh thần yêu nước, nghĩa tình, tận tụy, trách nhiệm và khát vọng cống hiến là tài sản vô giá để các thế hệ hôm nay tiếp tục kế thừa, phát huy.



Dịp này, ban tổ chức trao 10 suất học bổng tặng sinh viên vượt khó của Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

