'Trí đi dọn' và những điều ý nghĩa cho cộng đồng

Khoảng sau 17 giờ mỗi ngày, trên những tuyến đường thuộc P.An Hải, TP.Đà Nẵng, người ta lại thấy "Trí đi dọn".

Anh kể trong một lần đi dạo cùng gia đình anh thấy nhiều vỉa hè quanh khu vực sinh sống có nhiều cỏ dại, rác thải. Có những đoạn vỉa hè gần như không thể đi lại, khiến người dân phải bước xuống lòng đường. "Đi dạo với gia đình hay dẫn con đi chơi, tôi thường phải đi dưới lòng đường. Từ đó, tôi bắt đầu phát quang, dọn dẹp vỉa hè gần nhà, để thoải mái đi bộ và cho con mình có chỗ vui chơi an toàn", anh nhớ lại.

Anh Đỗ Quang Trí và chị Thiện trong một lần dọn rác ẢNH: NVCC

Sau lần đầu dọn dẹp và thấy diện mạo vỉa hè thay đổi, anh quyết định không dừng lại ở khu vực trước nhà. Anh bắt đầu tìm đến những tuyến đường khác, nơi những mảng cỏ dại, rác thải lâu ngày khiến vỉa hè bị "bỏ quên". Công việc của anh không đơn thuần là gom rác. Sau mỗi buổi dọn dẹp, anh cùng các thành viên trong nhóm "Trí đi dọn" còn phân loại, tập kết rác thành từng khu vực để thuận tiện thu gom, xử lý. Những loại rác có thể phân loại được tách riêng, phần còn lại được tập kết gọn gàng để nhân viên môi trường vận chuyển. Đến nay, công việc đã thuận lợi hơn khi nhóm nhận được sự hỗ trợ của P.An Hải trong việc thu gom rác sau mỗi lần dọn dẹp.

Những video, hình ảnh ghi lại cảnh anh Trí đi dọn rác dần nhận được sự quan tâm của cộng đồng với hàng ngàn người theo dõi, ủng hộ. Mỗi khi anh thông báo địa điểm sẽ đến dọn rác, không ít người tìm đến cùng làm.

Chị Trần Thị Thanh Thiện (quê ở Hà Nội; đang ngụ tại P.An Hải, TP.Đà Nẵng) cho hay đã biết đến anh Trí trong một lần chạy bộ trên vỉa hè dọc bãi biển. "Hôm ấy, tôi nhìn thấy một mình Trí đang cặm cụi dọn dẹp, làm sạch vỉa hè. Ấn tượng trước hành động của Trí, tôi tiến lại gần để cảm ơn. Và rồi, thay vì chỉ nói lời cảm ơn, tôi quyết định xin được đồng hành cùng Trí", chị Thiện kể lại.



Từ một người, nhóm "Trí đi dọn" ngày càng có thêm nhiều người tham gia. Người góp sức dọn dẹp, người hỗ trợ dụng cụ, người chia sẻ thông tin. Mỗi người một chút, những tuyến vỉa hè đã dần trở nên sạch sẽ, thông thoáng hơn.

Hành động đẹp của anh Trí và nhóm đã được chính quyền địa phương ghi nhận. Mới đây, UBND P.An Hải đã khen thưởng nhóm nhằm tuyên dương những đóng góp tự nguyện, đồng thời lan tỏa tinh thần giữ gìn vệ sinh và mỹ quan đô thị.

Ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND P.An Hải, cho biết: "Việc làm của anh Đỗ Quang Trí đáng được biểu dương và khen thưởng. Đồng thời kỳ vọng nhóm tiếp tục duy trì hoạt động, góp phần làm cho P.An Hải nói riêng và TP.Đà Nẵng nói chung ngày càng sạch đẹp".

"Điều tôi mong muốn nhất là một ngày nào đó, không còn cần "Trí đi dọn" nữa. Bởi lúc đó mọi người đã cùng nhau giữ cho thành phố xanh, sạch, đẹp", anh Trí cười chia sẻ.