Trị liệu như vui chơi mùa hè tại Phòng khám Tâm thần, Tâm lý nhi khoa 315

Hãy đưa bé đến với những buổi trị liệu được thiết kế như những chuyến vui chơi trong ngày hè cùng Phòng khám Tâm thần và Tâm lý nhi khoa 315

Vào mùa hè, khi trẻ không được đi học và phải sống trong không gian nhỏ bé ở nhà làm trẻ tự kỷ có một số biểu hiện thường gặp như: tăng tự kích thích, cáu gắt nhiều hơn, khó chuyển hoạt động, dễ meltdown hoặc hoặc bám người lớn nhiều hơn bình thường.

Điều này không có nghĩa là trẻ "hư hơn" hay "thoái lui", mà đôi khi chỉ là dấu hiệu cho thấy trẻ đang bị quá tải vì có quá nhiều thay đổi diễn ra cùng lúc.

Không phải gia đình nào cũng có thể ở nhà cùng con cả mùa hè hoặc sắp xếp lịch trị liệu liên tục. Và điều đó hoàn toàn bình thường. Điều quan trọng không phải là tạo ra một mùa hè "hoàn hảo", mà là giúp trẻ có được một nhịp sinh hoạt tương đối ổn định, có hoạt động phù hợp và cảm thấy an toàn hơn trong ngày.

Nhiều trẻ tự kỷ sẽ dễ chịu hơn khi biết trước mình sẽ làm gì tiếp theo. Vì vậy, ba mẹ có thể thử duy trì một vài hoạt động cố định trong ngày như: giữ giờ thức dậy, giờ ăn, giờ ngủ tương đối ổn định; không để trẻ ngủ quá muộn hoặc dậy quá trễ; chia ngày thành các khung hoạt động ngắn; có thể dùng lịch hình ảnh cho trẻ nhỏ; mỗi hoạt động nên rõ ràng bằng cách bắt đầu khi nào, kết thúc khi nào, sau đó làm gì; ba mẹ hoặc người chăm sóc nên báo trước khi chuyển hoạt động.

Chương trình Hè Vui Cùng Con 315 tại Phòng khám Tâm thần và Tâm lý nhi khoa 315. Đây là chương trình nửa buổi dành cho trẻ 2 - 6 tuổi có rối loạn phát triển, trẻ rối loạn phổ tự kỷ hoặc trẻ đang được gia đình theo dõi vì có dấu hiệu nghi ngờ rối loạn phát triển

Nếu gia đình không có điều kiện chăm sóc bé vào mùa hè, có thể cho bé tham gia chương trình Hè Vui Cùng Con 315 tại Phòng khám Tâm thần và Tâm lý nhi khoa 315. Đây là chương trình nửa buổi dành cho trẻ 2 - 6 tuổi có rối loạn phát triển, trẻ rối loạn phổ tự kỷ hoặc trẻ đang được gia đình theo dõi vì có dấu hiệu nghi ngờ rối loạn phát triển.

Các bé từ 2 - 6 tuổi đã hoặc đang có dấu hiệu hiệu sau: trẻ có rối loạn phát triển; trẻ rối loạn phổ tự kỷ; trẻ nghi ngờ có dấu hiệu tự kỷ; trẻ chậm nói, ít giao tiếp, ít tương tác; trẻ tăng động giảm chú ý; trẻ khó tham gia hoạt động nhóm; trẻ cần rèn thêm kỹ năng tự lập, giao tiếp, chơi phù hợp và thích nghi...

Các lớp được tổ chức học trực tiếp tại Phòng khám Tâm thần - Tâm lý nhi khoa 315 địa chỉ 44 Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiệu, TP.HM. Gia đình có thể linh hoạt chọn lớp nửa buổi sáng hoặc nửa buổi chiều. Mỗi buổi 2,5 giờ. Tần suất học linh hoạt: 3 buổi/tuần, 5 buổi/tuần.

Hình thức nhóm đôi hoặc nhóm nhỏ. Số lượng khoảng 2 - 4 trẻ/cô. Mục tiêu hỗ trợ được xây dựng dựa trên khả năng và nhu cầu riêng của từng trẻ.

Tại Tâm lý nhi 315, từng góc nhỏ đều được bài trí với sự tinh tế và thấu hiểu trẻ em: Từ màu sắc dịu nhẹ, không gian thân thiện đến những chi tiết gần gũi giúp con cảm thấy an toàn ngay khi bước vào

Nội dung hoạt động trong lớp sẽ có: Can thiệp cá nhân 1:1, Hoạt động trị liệu, Hoạt động chơi có định hướng, Hoạt động nhóm nhỏ, Rèn kỹ năng giao tiếp, Rèn kỹ năng tương tác xã hội, Rèn kỹ năng chú ý và bắt chước, Rèn kỹ năng làm theo hướng dẫn, Rèn kỹ năng chờ đợi - luân phiên, Rèn kỹ năng tự phục vụ đơn giản, Tăng cơ hội chơi cùng bạn trong môi trường an toàn và có hướng dẫn.

Phụ trách lớp có giáo viên can thiệp, kỹ thuật viên, chuyên viên tâm lý. Đội ngũ hỗ trợ theo sát từng trẻ và phối hợp để theo dõi mục tiêu và tiến bộ của trẻ.

Với đội ngũ bác sĩ tận tâm và không gian thân thiện với trẻ, Tâm lý nhi 315 luôn sẵn sàng đồng hành cùng gia đình để mỗi bước phát triển của con đều vững vàng và trọn vẹn hơn

Trẻ tham gia lớp học được theo dõi định kỳ giúp điều chỉnh mục tiêu khi cần thiết. Mỗi trẻ được đánh giá cá nhân khi tham gia lớp học. Phụ huynh được trao đổi về mục tiêu phù hợp của con. Có báo cáo tiến bộ theo tháng. Phụ huynh có thêm định hướng để hỗ trợ trẻ tại nhà.

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