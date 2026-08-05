Thực tế, bệnh trĩ hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm và lựa chọn đúng phương pháp. Hiểu đúng bệnh là bước đầu tiên giúp người bệnh chủ động bảo vệ sức khỏe và tránh những biến chứng không đáng có.

Chương trình tư vấn với chủ đề "Trĩ nội, trĩ ngoại: Chẩn đoán đúng, điều trị hiệu quả" sẽ diễn ra lúc 20 giờ thứ tư, ngày 5.8.2026, với sự tham gia của các chuyên gia BVĐK Tâm Anh Hà Nội:

ThS-BS.CKII Ngô Sỹ Thanh Nam, Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp

ThS-BS Đào Văn Minh, Bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp

Buổi giao lưu trực tuyến sẽ được phát sóng trên Website: tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn. Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC. TikTok Báo Thanh Niên cùng các kênh truyền thông uy tín khác.

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