Nhằm cung cấp nhiều thông tin bổ ích, 20 giờ hôm nay ngày 11.9.2025, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn "Trị rụng tóc, hói đầu, Xóa sẹo, nếp nhăn, nám, tàn nhang bằng liệu pháp & công nghệ Âu - Mỹ Botox, Sofwave, Hifu, Laser 6D, Laser pico, RF vi điểm" với sự tham dự của các chuyên gia, bác sĩ đến từ Chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM: TS.BS.CKII Đặng Thị Ngọc Bích, BS.CKI Nguyễn Ngọc Trân, BSNT.CKI Lê Nguyễn Thủy Vy.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên Fanpage Facebook: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín…

Độc giả đặt câu hỏi tại đây hoặc gọi hotline: 0287.102.6789 - 093.180.6858 (TP.HCM) và 024.3872.3872 - 024.7106.6858 (HN) để nhận tư vấn.