Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Thành tựu y khoa
Tư vấn sức khỏe:

Live Trị rụng tóc, hói đầu, xóa sẹo, nếp nhăn, nám, tàn nhang bằng công nghệ hiện đại

Huỳnh Na
Huỳnh Na
11/09/2025 08:00 GMT+7

Top công nghệ hiệu quả, không đau, an toàn về rụng tóc, nếp nhăn, sẹo rỗ, nốt ruồi, nám sâu đã có mặt tại chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho tóc dày, da căng, nhan sắc thăng hạng.

Nhằm cung cấp nhiều thông tin bổ ích, 20 giờ hôm nay ngày 11.9.2025, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn "Trị rụng tóc, hói đầu, Xóa sẹo, nếp nhăn, nám, tàn nhang bằng liệu pháp & công nghệ Âu - Mỹ Botox, Sofwave, Hifu, Laser 6D, Laser pico, RF vi điểm" với sự tham dự của các chuyên gia, bác sĩ đến từ Chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM: TS.BS.CKII Đặng Thị Ngọc Bích, BS.CKI Nguyễn Ngọc Trân, BSNT.CKI Lê Nguyễn Thủy Vy.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên Fanpage Facebook: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín…

Độc giả đặt câu hỏi tại đây hoặc gọi hotline: 0287.102.6789 - 093.180.6858 (TP.HCM) và 024.3872.3872 - 024.7106.6858 (HN) để nhận tư vấn.

Khám phá thêm chủ đề

Rụng tóc Hói đầu Xóa sẹo Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Tư vấn sức khỏe
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận