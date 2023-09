Trị tận gốc hành vi trộm hành lý ở sân bay

Như Thanh Niên thông tin, Công an H.Sóc Sơn (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Trường (33 tuổi), Nguyễn Minh Thảo (29 tuổi) cùng trú tại Q.Long Biên (Hà Nội); Trần Văn Thành (31 tuổi, quê Nghệ An); Phạm Văn Tuấn (27 tuổi) và Nguyễn Văn Thịnh (29 tuổi) cùng trú tại H.Sóc Sơn để làm rõ tội "trộm cắp tài sản".



Trước đó, Đồn công an sân bay Nội Bài nhận tin báo của một hành khách nước ngoài về việc bị mất trộm một số tài sản và 500 euro đựng trong hành lý ký gửi từ Nhà ga T1 sân bay Nội Bài vào ngày 22.8. Vào cuộc xác minh, lực lượng chức năng đã triệu tập 5 bị can kể trên lên làm việc.

Bước đầu, Công an H.Sóc Sơn xác định nhóm bị can kể trên là nhân viên bốc xếp hành lý ký gửi tại sân bay Nội Bài. Ngày 22.8, nhóm này làm chung ca, trước khi làm việc, cả nhóm bàn bạc, thống nhất nếu thấy hành lý nào dễ mở khóa thì sẽ tìm cách bọc lót cho nhau để phá khóa, trộm tài sản.

Khoảng 12 giờ 10 ngày 22.8, Thịnh phát hiện chiếc va li của nữ hành khách nước ngoài kể trên không khóa chắc chắn nên đã giật ra để lấy trộm chiếc tai nghe và 500 euro. Thịnh giữ lại chiếc tai nghe để sử dụng, số tiền 500 euro mang đi đổi được hơn 12 triệu đồng cả nhóm chia nhau.

Bốn bị can trong vụ án CÔNG AN CUNG CẤP

Ngoài vụ trộm này, cả nhóm còn khai đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm tài sản với thủ đoạn tương tự. Nếu có phản ánh về việc va li bị giật khóa, nhóm bị can sẽ đổ lỗi do quá trình vận chuyển bị va đập, hành lý rơi vãi, thất lạc.



Quá phản cảm và xấu hổ

Hành vi của những người trên bị bạn đọc (BĐ) Thanh Niên lên án mạnh mẽ. "Những vụ mất trộm kiểu này đã có từ lâu. Nó không chỉ là uy tín của đơn vị bay mà còn là bộ mặt của một ngành dịch vụ quốc gia. Thật phản cảm và xấu hổ. Nếu không xử lý nghiêm để làm gương thì tình trạng này chắc chắn còn kéo dài. Tiếng xấu bay xa, lúc đó chẳng ai dám đến VN du lịch chỉ vì những con sâu làm rầu nồi canh này", BĐ Nhật Vũ bức xúc.

Cùng quan điểm, BĐ Xuân Thiện ý kiến: "Chẳng hiểu tại sao lại làm chuyện đáng xấu hổ như thế chứ. Ảnh hưởng uy tín bản thân đã đành, đây còn ảnh hưởng đến ngành hàng không quốc gia, làm nhục quốc thể, phải xử lý thật nghiêm, làm tận gốc. Biết bao nhiêu người bị phá khóa, mất đồ nhưng họ ngại lên tiếng đó thôi".

Còn BĐ Thành Nam viết: "Nếu không xử lý nghiêm thì vấn nạn nhức nhối này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của ngành hàng không, thể diện quốc gia. Đây là minh chứng cho thấy quy trình quản lý còn nhiều hạn chế, cần phải khắc phục triệt để".

BĐ Khanh Ho lo ngại: "Những vụ việc tương tự đã xảy ra rất nhiều lần rồi. Không biết bao giờ các sân bay ở Việt Nam mới xóa bỏ được vấn nạn này".

Phải "diệt tận gốc"

Nhiều ý kiến cho rằng sân bay là cửa ngõ thúc đẩy sự giao lưu mang tầm quốc tế, mọi hành vi xấu đều ảnh hưởng đến quốc gia, vì vậy phải mạnh tay trị tận gốc vấn nạn này. "Cần xử lý nghiêm bọn trộm cắp này. Đồng thời cơ quan chức năng cũng phải chú ý đảm bảo quy trình, giám sát không tạo sơ hở để bọn người xấu lợi dụng trộm cắp. Bản thân tôi cũng đã bị bật khóa va li khi gửi hành lý từ Nội Bài, tuy nhiên tài sản mất giá trị không nhiều và vội đi nên không trình báo", BĐ Thai Ha ý kiến.

Cùng quan điểm, BĐ Thành Huy đề nghị: "Đã có rất nhiều người bấm bụng cho qua dù gặp tình huống tương tự. Đơn giản là vì họ ngại chuyện thủ tục phiền hà, phức tạp. Quan điểm của tôi là phải "diệt tận gốc" hành vi xấu xa này. Mình phải có những quy định chặt chẽ đối với nhân viên, đồng thời lắp camera quanh khu vực bốc hàng, tự động hóa tối đa các khâu vận chuyển, giảm tối thiểu sự can thiệp của con người vào quy trình".

"Trước mắt cần xử lý thật nghiêm 5 nhân viên sân bay này để răn đe, tránh trường hợp tương tự xảy ra làm ảnh hưởng đến uy tín, bộ mặt ngành hàng không. Cá nhân tôi thấy đây không chỉ là lỗi của nhân viên mà còn là lỗ hổng về giám sát, quản lý. Cần phải lắp camera giám sát và có những biện pháp để bảo vệ hành lý của hành khách, đó cũng là cách để bảo vệ danh dự, uy tín của ngành hàng không", BĐ Nguyen Hiep thẳng thắn.

"Ngành hàng không sẽ dần mất niềm tin với hành khách chỉ vì những "con sâu làm rầu nồi canh" như thế này. Ngoài việc phạt nặng 5 trường hợp nêu trên, mong rằng các sân bay cũng xem lại cách quản lý, cần có những quy định chặt chẽ hơn để hành khách yên tâm", BĐ Hoai Thanh ý kiến.

Làm nghiêm cho hết thói ăn cắp. Làm xấu hình ảnh đất nước. Lê Ngọc Hình ảnh của đất nước trong mắt du khách không thể để cho đám bất lương này làm ảnh hưởng. Thanh Tam Quy trình làm việc chặt chẽ, camera giám sát từ khâu nhận hành lý cho đến lúc chuyển lên máy bay, rõ ràng minh bạch, an ninh sân bay làm hết trách nhiệm, quy trách nhiệm người đứng đầu... thì không có lý gì những chuyện xấu hổ như thế này xảy ra được. Mạnh Trình