Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững

Chuyên gia cho biết việc ứng dụng Deep Learning cho phép doanh nghiệp định hình phong cách thiết kế theo yêu cầu VNG

Cụ thể với xu hướng No-code Low-code, mô hình ứng dụng nền tảng Stable Diffusion của GreenNode tăng cường tính năng học hỏi nhiều phong cách thiết kế khác nhau, hỗ trợ các nhà thiết kế thuộc đội ngũ VNGGames có thể tự huấn luyện các model của riêng mình. Việc ứng dụng Deep Learning cho phép mô hình này học tập những phong cách, chi tiết đặc thù, giúp doanh nghiệp tự định hình phong cách theo nhu cầu.

Ngoài khả năng trả lời câu hỏi, chatbot của GreenNode còn được trang bị tính năng giúp đọc, phân tích dữ liệu do người dùng cung cấp. Từ đó, doanh nghiệp có thể nhanh chóng truy vấn, trích xuất thông tin quan trọng của dữ liệu dưới dạng báo cáo bảng hoặc biểu đồ tùy nhu cầu sử dụng. Bên cạnh đó, nền tảng Sentiment Analysis giúp phân tích thái độ, tự lọc đánh giá của khách hàng để xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp.

Việc sử dụng AI vận hành trên Cloud Storage với 3 mục tiêu chính giúp xử lý những nguy cơ tiềm ẩn gây tổn hại đến người dân và tài sản doanh nghiệp VNG

“AI tạo sinh có tiềm năng to lớn để phát triển nền kinh tế số mới cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, để khai thác tiềm năng này, doanh nghiệp cần giải quyết một số thách thức về quy tắc an toàn trong việc tạo ra nội dung và sử dụng AI tạo sinh một cách có trách nhiệm”, đại diện GreenNode cho hay.

Theo chia sẻ, các tính năng phân tích video sử dụng AI vận hành trên hạ tầng Cloud Storage của VNG Cloud tập trung vào 3 nhóm mục tiêu chính là nhận diện, phát hiện và cảnh báo nhằm phục vụ công tác an ninh trật tự, xử lý những nguy cơ tiềm ẩn gây tổn hại đến người dân và tài sản doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc tư vấn giải pháp VNG Cloud nhấn mạnh: “Việc đảm bảo an ninh cho các khu dân cư, khu công nghiệp là một trong những yếu tố phát triển nền kinh tế bền vững. Khi người dân cảm thấy an toàn về tính mạng và tài sản, họ sẽ yên tâm lao động sản xuất, kinh doanh. Điều này góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo ra môi trường an toàn, ổn định...".