Trí tuệ Việt ngày càng có vị thế trên bản đồ công nghệ toàn cầu

Sau gần 30 phát triển ngành công nghệ thông tin, nhiều doanh nghiệp số, thông qua gia công phần mềm đã mang về cho nền kinh tế Việt Nam hàng tỉ USD doanh thu, cũng như tạo ra nguồn nhân lực công nghệ dồi dào, chất lượng cao.

Năm 2024, doanh thu từ thị trường nước ngoài của các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đạt 11,5 tỉ USD và đang tăng với tốc độ trên 30% mỗi năm. Mục tiêu là đến năm 2035, con số này sẽ đạt 100 tỉ USD, vượt qua cả giá trị xuất khẩu nông nghiệp, đánh dấu một bước ngoặt trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam.



Nền tảng này đã trở thành cơ sở quan trọng để Việt Nam hướng đến mục tiêu cao hơn, là tạo ra những sản phẩm mang công nghệ và thương hiệu Việt, đủ sức cạnh tranh với sản phẩm quốc tế, như Nghị quyết 57 đã đặt ra mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam là một trong các trung tâm công nghiệp công nghệ số của khu vực và thế giới; thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ số tương đương các nước phát triển và tối thiểu có 10 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến.

Những startup điển hình làm được điều này

Mới đây, MoMo được vinh danh trong Top 5 thương hiệu được yêu thích nhất tại Việt Nam do Campaign Asia và Pureprofile công bố, sánh vai cùng Vietnam Airlines như hai đại diện hiếm hoi của doanh nghiệp nội địa và là fintech Việt duy nhất góp mặt trong bảng xếp hạng. Thành tích này càng ý nghĩa khi đằng sau là dấu ấn lãnh đạo của ông Nguyễn Mạnh Tường - đồng Chủ tịch HĐQT, đồng sáng lập và Tổng giám đốc - người vừa được Fintech Network vinh danh trong Top 15 Fintech Founders khu vực Đông Nam Á.



Thành công này của MoMo được xây dựng từ hai trụ cột khác biệt: năng lực AI ứng dụng ở quy mô lớn và hệ sinh thái tài chính số rộng khắp.

Trong đó, AI của MoMo không chỉ dừng ở các tính năng hay hạ tầng công nghệ, mà được tích hợp sâu vào từng điểm chạm với người dùng - từ gợi ý sản phẩm tài chính cá nhân hóa, cảnh báo rủi ro, tối ưu hóa thanh toán cho đến hỗ trợ các quyết định chi tiêu và tiết kiệm.

Ở trụ cột thứ hai, MoMo xây dựng một hệ sinh thái tài chính số toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu hằng ngày của hàng chục triệu người Việt - từ cá nhân đến tiểu thương và doanh nghiệp - với các dịch vụ kết nối liền mạch như thanh toán, tín dụng, bảo hiểm, tiết kiệm, đầu tư và giải pháp vận hành kinh doanh.

Nền tảng này tiếp tục được mở rộng ra quy mô toàn cầu khi ngày 8.8.2025, MoMo trở thành ứng dụng tài chính đầu tiên tại Việt Nam kết nối thanh toán trực tiếp trên ứng dụng Messenger của Meta. Đây không chỉ là một cột mốc hợp tác quốc tế, mà còn là sự ghi nhận từ một Big Tech toàn cầu đối với năng lực công nghệ, bảo mật và khả năng đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất về vận hành, an toàn dữ liệu và trải nghiệm người dùng của MoMo. Sự hợp tác này không chỉ mở ra một kênh thanh toán mới cho hàng triệu người mà còn củng cố vị thế dẫn dắt của MoMo trong việc đưa các tiêu chuẩn dịch vụ tài chính số Việt Nam tiệm cận chuẩn mực toàn cầu.

MoMo đang là minh chứng rõ nét cho sức vươn lên của trí tuệ Việt: từ một startup công nghệ non trẻ đã vươn lên trở thành Tập đoàn Công nghệ Tài chính hàng đầu Việt Nam với hơn 30 triệu người dùng.

Bên cạnh MoMo, không ít sản phẩm công nghệ Việt khác cũng đang khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Axie Infinity của Sky Mavis đã tạo nên cơn sốt toàn cầu trong lĩnh vực game blockchain. Với hàng triệu người chơi trên thế giới, Axie Infinity không chỉ đưa Việt Nam lên bản đồ công nghệ blockchain mà còn thể hiện tiềm năng sáng tạo của người Việt trong việc phát triển các sản phẩm công nghệ đột phá, dẫn dắt xu hướng.

Hay Zalo Chat, nền tảng do VNG phát triển, đã thành công giữ vững thị trường trong nước trong mảng dịch vụ nhắn tin, không lép vế so với các nền tảng quốc tế khác.

Sự chuyển mình từ gia công phần mềm sang phát triển sản phẩm công nghệ trí tuệ Việt là một bước tiến lớn. MoMo hay Axie Infinity là những ví dụ điển hình cho thấy người Việt không chỉ có khả năng làm chủ công nghệ mà còn đủ sức tạo ra những sản phẩm cạnh tranh với các thương hiệu quốc tế.