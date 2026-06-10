Trí Việt School: Ngôi trường có kiến trúc hiện đại nằm trong trung tâm TP.HCM

Tọa lạc tại phường Tân Hưng, khu vực trung tâm của quận 7 trước đây. Trường tiểu học, THCS và THPT Trí Việt là ngôi trường đào tạo liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông. Với không gian rộng lớn, xanh mát và lợi thế về vị trí trung tâm, từ đây phụ huynh có thể thuận tiện đưa đón con em từ các khu vực lân cận (quận 4, quận 8, Nhà Bè cũ), giúp rút ngắn thời gian di chuyển trong nhịp sống đô thị.

Không gian xanh mát của Trường tiểu học, THCS và THPT Trí Việt

Một trong những điểm đáng chú ý của ngôi trường này là hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ và hiện đại. Các phòng học được thiết kế thông thoáng, với đầy đủ thiết bị, giáo cụ phù hợp với môi trường học tập năng động, tích cực. Bên cạnh đó là các phòng chức năng như phòng máy tính, phòng âm nhạc, thư viện cùng khu thể thao và các không gian sinh hoạt chung, đáp ứng nhu cầu học tập và phát triển toàn diện của học sinh.

Khuôn viên rộng rãi, kết hợp các mảng xanh cũng góp phần tạo nên môi trường học tập cân bằng. Việc chú trọng yếu tố không gian không chỉ mang lại sự thoải mái mà còn hỗ trợ học sinh phát triển thể chất, giảm áp lực học tập và tăng khả năng tương tác.

Không gian học tập hiện đại, thú vị

Chương trình đào tạo, được Ban giám hiệu Trường Trí Việt xây dựng theo hướng mở, chú trọng phát triển năng lực học sinh. Bên cạnh kiến thức nền tảng, nhà trường tích hợp các chương trình STEM, Robotics, AI hay các chương trình rèn luyện kỹ năng, ngoại khóa… giúp học sinh tiếp cận công nghệ, phát triển khả năng tư duy, khả năng sáng tạo và kỹ năng thích ứng trong xã hội hiện đại.

Đội ngũ thầy cô giáo giữ vai trò quan trọng trong định hướng giáo dục toàn diện của Trí Việt. Đại diện nhà trường cho biết đội ngũ giáo viên được tuyển chọn là những người giàu kinh nghiệm, vững vàng về chuyên môn, tận tâm với nghề, tích cực đổi mới về phương pháp giảng dạy, đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và bắt kịp với những thay đổi của xã hội.

Mô hình liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông cũng mang lại nhiều thuận lợi. Học sinh có thể học tập trong một môi trường ổn định, hạn chế áp lực chuyển cấp, đồng thời giúp nhà trường theo dõi và hỗ trợ quá trình phát triển của các em một cách liên tục.

Thang máy cho học sinh di chuyển các tầng

Năm học 2026 - 2027, Trường Trí Việt triển khai tuyển sinh từ lớp 1 đến lớp 12 với nhiều hình thức học tập như hai buổi, bán trú, bán nội trú và nội trú. Xét tuyển học bạ - nhanh gọn, thuận tiện. Trường áp dụng giảm 20% học phí cho học sinh đăng ký nhập học trước ngày 29.6.