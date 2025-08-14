Triển khai bệnh án điện tử trên toàn Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn

Thực hiện yêu cầu của Chính phủ về chuyển đổi số y tế, Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn đã khởi động dự án BAĐT vào tháng 4.2025. Với nỗ lực cao độ và sự phối hợp chặt chẽ của toàn thể đội ngũ trong gần 4 tháng, Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn đã hoàn thành mục tiêu vào tháng 8.2025, sớm gần 2 tháng so với thời hạn được đưa ra trong Chỉ thị 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh là đơn vị đầu tiên trong Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn triển khai BADT cán đích vào ngày 23.5.2025, tạo tiền đề vững chắc để nhân rộng mô hình trên toàn quốc.

Bệnh án điện tử được triển khai tại 19 bệnh viện, phòng khám Mắt Sài Gòn và sẽ tiếp tục áp dụng tại các bệnh viện mới trên hành trình mở rộng hệ thống Nguồn: Bệnh viện Mắt Sài Gòn

Việc Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn triển khai BAĐT mang lại những lợi ích thiết thực cho cả người bệnh và đội ngũ y bác sĩ. Với người bệnh, BAĐT giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi và làm thủ tục hành chính. Thay cho các loại hồ sơ giấy phức tạp, giờ đây mọi thông tin y tế của bệnh nhân được quản lý trên một nền tảng số duy nhất.

Đội ngũ bác sĩ và nhân viên của Mắt Sài Sài nhập thông tin người bệnh vào bệnh án điện tử để theo dõi Nguồn: Bệnh viện Mắt Sài Gòn

Lịch sử khám bệnh, kết quả xét nghiệm, đơn thuốc được lưu trữ an toàn, bảo mật và có thể được truy xuất tức thì tại bất kỳ cơ sở nào trong Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn. Điều đó đảm bảo tính liên tục và nhất quán trong điều trị, giúp bác sĩ đưa ra quyết định lâm sàng chính xác hơn dựa trên dữ liệu đầy đủ. Đặc biệt, người bệnh có thể dễ dàng ký xác nhận hồ sơ thông qua các phương thức hiện đại như ký tên trên máy tính bảng, xác thực vân tay hoặc qua ứng dụng di động MSG CARE.

Người bệnh trực tiếp ký bệnh án trên máy tính bảng, xác thực vân tay hoặc qua ứng dụng di động MSG CARE Nguồn: Bệnh viện Mắt Sài Gòn

Đối với đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế, BAĐT là công cụ hỗ trợ đắc lực. Việc loại bỏ hồ sơ giấy giúp giảm tải áp lực công việc hành chính, để nhân viên y tế có thêm thời gian tập trung vào chăm sóc chuyên môn. Các bác sĩ có thể truy cập hồ sơ bệnh nhân mọi lúc mọi nơi, hội chẩn từ xa, và ra y lệnh nhanh chóng, chính xác. Hệ thống cũng đảm bảo việc liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở y tế theo đúng quy định của Bộ Y tế, góp phần xây dựng mạng lưới y tế quốc gia đồng bộ.

Chia sẻ về cột mốc quan trọng này, ông Huỳnh Lê Đức, Tổng giám đốc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn, sở hữu thương hiệu Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn, nhấn mạnh: "Việc triển khai Bệnh án điện tử và tích hợp vào ứng dụng MSG CARE là những bước tiến quan trọng để chúng tôi phát triển mô hình bệnh viện số. Mục tiêu không chỉ là số hóa hồ sơ mà là tạo sự thuận tiện tối đa dành cho người bệnh để họ chủ động quản lý sức khỏe và tương tác với đội ngũ y tế một cách minh bạch, tiện lợi. Đây cũng là cam kết của Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn về việc đóng góp vào sự phát triển của kỷ nguyên y tế số lấy người bệnh làm trung tâm".

Việc sớm hoàn thành BAĐT xuất phát từ sự phối hợp đồng bộ giữa Phòng Công nghệ thông tin, Phòng chuyên môn Tập đoàn Y khoa Sài Gòn và toàn thể đội ngũ các bệnh viện và phòng khám trong Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn. Đây cũng là minh chứng cho sự quyết tâm và tinh thần tiên phong của Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn trong hành trình chuyển đổi số y tế, hướng đến mục tiêu xây dựng một nền y tế hiện đại và lấy người bệnh làm trung tâm.

*Liên minh kỷ lục thế giới - Trung ương hội kỷ lục gia Việt Nam, xác lập kỷ lục Bệnh Viện Mắt Sài Gòn - hệ thống bệnh viện, phòng khám chuyên khoa mắt ngoài công lập có quy mô lớn nhất Việt Nam năm 2024