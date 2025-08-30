Triển khai chiến dịch hướng tới Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký, ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND về việc triển khai chiến dịch truyền thông đảm bảo vệ sinh môi trường và trật tự đô thị, thi đua thực hiện "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp" trên địa bàn thành phố.

Nữ công nhân hối hả dọn dẹp rác, đảm bảo vệ sinh môi trường sau sự kiện phục vụ lễ A80 trên phố Hàng Khay (P.Cửa Nam, Hà Nội) ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và hành động của toàn dân, cơ quan, doanh nghiệp về tầm quan trọng của vệ sinh môi trường và trật tự đô thị. Xây dựng hình ảnh Hà Nội "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", văn minh, hiện đại.

Đồng thời tác động thay đổi hành vi người dân thông qua truyền thông đa nền tảng, trực quan, dễ hiểu. Khuyến khích người dân đồng hành, hưởng ứng phong trào bằng các hoạt động thiết thực.

Chiến dịch hướng tới mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô, đặc biệt là người dân khu dân cư, tổ dân phố; học sinh, sinh viên; chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà hàng, chợ; người bán hàng rong, lái xe, khách du lịch; người thuê trọ, chủ nhà trọ.

Về nội dung, chiến dịch sẽ tập trung tuyên truyền xoay quanh ba nhóm thông điệp chính. Đó là giữ gìn vệ sinh môi trường và trật tự đô thị là trách nhiệm của toàn xã hội. Phân loại rác thải tại nguồn - hành động nhỏ, lợi ích lớn. Chung tay xây dựng hình ảnh thủ đô Hà Nội văn minh, thân thiện.

Trong tháng 9.2025, Hà Nội sẽ bước vào giai đoạn tuyên truyền cao điểm, gắn với các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9. Nội dung truyền thông sẽ được đẩy mạnh với nhiều hình thức trực quan, sinh động như video clip, podcast, giao lưu, tọa đàm, cuộc thi sáng tác… nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng.

Ngoài ra, chiến dịch được triển khai rộng khắp thông qua báo chí, ứng dụng iHanoi, các nền tảng mạng xã hội, trang thông tin điện tử tổng hợp. Tuyên truyền trực tiếp và truyền thông nội bộ; trên Cổng thông tin điện tử TP.Hà Nội, cổng/trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND phường, xã; trên hệ thống thông tin cơ sở và cổ động trực quan.

TP.Hà Nội giao Sở VH-TT làm đầu mối tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan. Giao Sở NN-MT là đơn vị chủ trì nội dung, hướng dẫn triển khai và giám sát chiến dịch này.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.