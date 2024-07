Triển khai đợt sinh hoạt chính trị ‘Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an’

Quang cảnh hội nghị Ảnh: Hải Thanh

Phát biểu khai mạc hội nghị, thượng tá Lê Văn Thọ, Phó trưởng Công an H.Diên Khánh, đã truyền đạt báo cáo hoàn cảnh ra đời, nội dung và trách nhiệm của công an các cấp trong triển khai thực hiện lời căn dặn "Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an" của Chủ tịch nước Tô Lâm, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an và phát động phong trào thi đua thực hiện chuyên đề "Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an" trong lực lượng công an xã, thị trấn thuộc Công an Diên Khánh. Đây là đợt sinh hoạt chính trị nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ chính trị về xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống, danh dự, nêu cao ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên nhất là đối với lực lượng công an cấp xã, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.



Thượng tá Lê Văn Thọ - Phó trưởng Công an H.Diên Khánh phát biểu tại hội nghị Ảnh: Hải Thanh

Hội nghị đã nghe báo cáo viên các xã, thị trấn trình bày các tham luận về các kết quả đạt được trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham luận về nâng cao tinh thần ý thức trách nhiệm của lực lượng công an xã trong công tác chuyên môn…

Dịp này, Công an H.Diên Khánh tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2024 trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc Cụm thi đua Công an 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ký kết giao ước thi đua năm 2024 trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc Cụm thi đua Công an 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ảnh: Hải Thanh

Phong trào thi đua thực hiện chuyên đề "Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an" trong lực lượng công an xã, thị trấn của H.Diên Khánh được phát động và thực hiện từ ngày 1.6.2024 đến ngày 19.8.2025.