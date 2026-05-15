Triển khai Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi

Vũ Thơ
15/05/2026 08:45 GMT+7

Ngày 14.5, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN họp báo giới thiệu Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và Chiến dịch truyền thông "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên VN (15.10.1956 - 15.10.2026). Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN, chủ trì họp báo.

Theo ban tổ chức, chuỗi hoạt động được triển khai từ tháng 5 - 10.2026, trên phạm vi toàn quốc, với chủ đề "Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên VN". Các hoạt động hướng tới giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí cống hiến, đồng thời tạo môi trường để thanh niên phát huy sáng tạo, hội nhập và khẳng định vai trò trong xã hội.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" gồm 7 chặng, đi qua nhiều địa danh lịch sử, văn hóa, "địa chỉ đỏ" trên cả nước như Nghệ An, Huế, Tuyên Quang, Điện Biên, Khánh Hòa, Cà Mau, TP.HCM và Hà Nội. Trong khuôn khổ hành trình, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN sẽ phát động 70 ngày thi đua cao điểm, chiến dịch "15 ngày hành động đẹp vì Tổ quốc", tổ chức giải marathon tại Điện Biên và nhiều hoạt động an sinh xã hội, về nguồn trên cả nước.

Song song với hành trình thực tế, Chiến dịch truyền thông "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được triển khai mạnh mẽ trên các nền tảng số, hướng tới đối tượng thanh niên VN trong và ngoài nước. Tuần lễ cao điểm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên VN sẽ diễn ra từ ngày 9 - 11.10, tại Hà Nội và TP.HCM.


Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
