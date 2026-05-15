Triển khai Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi

Theo ban tổ chức, chuỗi hoạt động được triển khai từ tháng 5 - 10.2026, trên phạm vi toàn quốc, với chủ đề "Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên VN". Các hoạt động hướng tới giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí cống hiến, đồng thời tạo môi trường để thanh niên phát huy sáng tạo, hội nhập và khẳng định vai trò trong xã hội.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" gồm 7 chặng, đi qua nhiều địa danh lịch sử, văn hóa, "địa chỉ đỏ" trên cả nước như Nghệ An, Huế, Tuyên Quang, Điện Biên, Khánh Hòa, Cà Mau, TP.HCM và Hà Nội. Trong khuôn khổ hành trình, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN sẽ phát động 70 ngày thi đua cao điểm, chiến dịch "15 ngày hành động đẹp vì Tổ quốc", tổ chức giải marathon tại Điện Biên và nhiều hoạt động an sinh xã hội, về nguồn trên cả nước.

Song song với hành trình thực tế, Chiến dịch truyền thông "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được triển khai mạnh mẽ trên các nền tảng số, hướng tới đối tượng thanh niên VN trong và ngoài nước. Tuần lễ cao điểm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên VN sẽ diễn ra từ ngày 9 - 11.10, tại Hà Nội và TP.HCM.



