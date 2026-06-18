Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận triển khai khám bệnh ngoài giờ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân ẢNH: T.N

Với định hướng lấy người bệnh làm trung tâm, dịch vụ khám bệnh ngoài giờ được bệnh viện tổ chức bài bản, khoa học, đáp ứng nhu cầu khám, tư vấn và điều trị của người dân vào các khung giờ phù hợp. Đây là giải pháp thiết thực giúp người dân chủ động chăm sóc sức khỏe mà không ảnh hưởng đến công việc, học tập và sinh hoạt hằng ngày.

Khi đến khám ngoài giờ, người dân được tiếp cận đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, tận tâm cùng hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ. Các dịch vụ cận lâm sàng như: xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng được triển khai đầy đủ, hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán chính xác và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp cho từng người bệnh.

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận triển khai khám bệnh ngoài giờ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân ẢNH: T.N

Không chỉ mang lại sự thuận tiện về thời gian, dịch vụ khám ngoài giờ còn góp phần giảm tải cho các khung giờ cao điểm, rút ngắn thời gian chờ đợi và nâng cao trải nghiệm của người bệnh. Đây cũng là một trong những giải pháp được bệnh viện triển khai nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người dân khi đến khám và điều trị.

Những năm qua, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng các kỹ thuật y khoa tiên tiến và nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ nhân viên y tế. Việc triển khai dịch vụ khám bệnh ngoài giờ tiếp tục khẳng định nỗ lực đổi mới, phát triển của bệnh viện trong hành trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận triển khai khám bệnh ngoài giờ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân ẢNH: T.N

Với sự thuận tiện, chất lượng và chuyên nghiệp, dịch vụ khám bệnh ngoài giờ tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận đang trở thành lựa chọn tin cậy của nhiều người dân trong và ngoài tỉnh, góp phần mang đến dịch vụ y tế hiện đại, thân thiện và ngày càng gần gũi với cộng đồng.