Triển lãm dệt may SaigonTex - SaigonFabric 2025

Triển lãm được các cơ quan đầu ngành công nghiệp Dệt may bảo trợ và đồng tổ chức: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp Hội Dệt May Việt Nam (VITAS), Tập đoàn Dệt May Việt Nam (VINATEX), Hội Dệt May Thêu Đan TP.HCM (AGTEK), CP Exhibition LTD (HongKong), Công ty TNHH Tổ chức Triển lãm CP Việt Nam, do Hiệp hội Bông Mỹ (CCI) tài trợ.

Là triển lãm hàng đầu tại Việt Nam về ngành công nghiệp dệt may, nguyên phụ liệu và vải, triển lãm sẽ giới thiệu đầy đủ các khía cạnh của ngành dệt may, kết nối các nhà sản xuất, nhà cung cấp, và khách hàng từ Việt Nam và khắp nơi trên thế giới. Triển lãm dự kiến sẽ chào đón khoảng hơn 1.100 nhà triển lãm đến từ 25 quốc gia và khu vực lãnh thổ.

Những điểm nhấn của Triển lãm

Chương trình Thuyết trình sản phẩm và Diễu hành thời trang mùa thứ 2 gồm 8 chủ đề được quan tâm với các sản phẩm được trưng bày, giới thiệu công nghệ trực tiếp và trình diễn thời trang.

Các cụm gian hàng quốc gia/ vùng lãnh thổ chính thức: Việt Nam, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), thành phố Nam Thông (Trung Quốc), Liên đoàn Dệt May Đài Loan (TTF), KOFOTI - Hàn Quốc, Ấn Độ.

Khu kết nối thương mại chuyên sâu do Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) chủ trì nhằm thúc đẩy các kết nối thương mại quan trọng giữa các nhà triển lãm và khách hàng.