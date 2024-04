Triển lãm dệt may SaigonTex & SaigonFabric 2024

SaigonTex & SaigonFabric 2024 là triển lãm ngành dệt may hiếm hoi được các cơ quan đầu ngành công nghiệp Dệt may Bảo trợ và Đồng Tổ chức: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp Hội Dệt May Việt Nam (VITAS), Tập Đoàn Dệt May Việt Nam (VINATEX), Hội Dệt May Thêu Đan TP.HCM (AGTEK), CP Exhibition LTD (HongKong), Công ty TNHH Tổ Chức Triển Lãm CP Việt Nam, với sự tài trợ bởi: Hiệp hội Bông Mỹ (CCI).

SaigonTex & SaigonFabric 2024 là triển lãm hàng đầu tại Việt Nam về ngành công nghiệp dệt may, nguyên phụ liệu và vải. SaigonTex & SaigonFabric 2024 tập trung các thương hiệu về máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế uy tín có tiếng, cũng như đa dạng nguyên liệu dệt và vải vóc.

Đặc biệt, SaigonTex & SaigonFabric 2024 sẽ có các cụm gian hàng chính thức từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc (gian hàng tỉnh Giang Tô và gian hàng TP.Nam Thông), gian hàng của Phòng Thương mại Uzbekistan, gian hàng từ Đài Loan (TTF), gian hàng quốc gia chính thức từ Hàn Quốc (Kofoti, Kotmi), gian hàng của Thổ Nhĩ Kỳ và gian hàng chính thức Việt Nam (VITAS, VINATEX, AGTEK).

Ngoài ra, trong khuôn khổ của triển lãm, các hội thảo chuyên đề cũng được tổ chức nhằm chia sẻ và cung cấp cho các nhà triển lãm những kinh nghiệm của các chuyên gia về chính sách, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi xanh, ứng dụng trong ngành công nghiệp dệt may.