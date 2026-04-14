Triển lãm giúp doanh nghiệp xuất khẩu bứt phá quy mô, chiếm lĩnh thị trường quốc tế

Bước đệm từ sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu năm 2026

Năm 2026, chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục biến động, thúc đẩy doanh nghiệp tìm đến các 'điểm đến an toàn' với năng lực cung ứng bền vững và chi phí cạnh tranh. Việt Nam nổi lên như trung tâm sản xuất - cung ứng chiến lược trong khu vực.

Làn sóng tìm kiếm đối tác mới từ Mỹ và châu Âu đã biến Global Sourcing Fair Việt Nam 2026 (Triển lãm Nguồn cung ứng quốc tế tại Việt Nam) diễn ra từ ngày 22 đến 24 tháng 4 năm 2026 (thứ 4 đến thứ 6) tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) trở thành giải pháp chiến lược giúp doanh nghiệp nắm bắt cơ hội từ "nhịp đập" thị trường thế giới ngay tại sân nhà.

Global Sourcing Fair Việt Nam 2026: Nền tảng kết nối trực tiếp tại sân nhà

Triển lãm năm nay quy tụ hơn 700 gian hàng với hơn 500 nhà cung cấp từ Việt Nam và Châu Á, trưng bày hơn 40.000 sản phẩm thuộc bốn nhóm ngành chủ lực gồm Thời trang & Phụ kiện, Nội thất & Quà tặng, Điện tử & Thiết bị gia dụng, In ấn & Bao bì. Một số doanh nghiệp trưng bày nổi bật bao gồm TLD Việt Nam, Đức Thành, Chaang Việt Nam, Kiara Garment, Hùng Phát, Sakos Việt Nam, FFG Việt Nam, Inochi, Mỹ Nghệ Cát Đằng, CSPS Việt Nam, Haplast, Takigawa Việt Nam, Saha Box, Cappromos, Samsung SDS Việt Nam…

Đây là những lĩnh vực chủ chốt mà Việt Nam đang có lợi thế sản xuất và được các hệ thống bán lẻ toàn cầu đặc biệt quan tâm. Việc tập trung những ngành hàng thế mạnh tại cùng một thời điểm giúp các nhà mua hàng dễ dàng tối ưu hóa lộ trình tìm kiếm nguồn cung, tạo ra sức bật cộng hưởng cho các doanh nghiệp trong cùng hệ sinh thái.

Cơ hội giao thương thực chất với các "gã khổng lồ" bán lẻ

Triển lãm dự kiến thu hút hơn 12.000 nhà mua hàng chuyên ngành đến từ nhiều thị trường trọng điểm như Mỹ, Úc, châu Âu, châu Á và hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ, cùng hàng trăm nhà nhập khẩu, chuỗi bán lẻ và thương hiệu toàn cầu. Sự góp mặt của các "ông lớn" đã đăng ký tham dự như Staples, Dollar General, Tchibo, Bunzl, Conrad, MM Mega Market Vietnam, Kohnan Vietnam, Comart, IMTRON, Exertis, CASETiFY, Logomark, VHC Brands… mở ra những cơ hội hợp tác thực chất, giúp doanh nghiệp Việt nắm bắt xu hướng để hoàn thiện sản phẩm theo chuẩn quốc tế.

Sẵn sàng bứt phá quy mô và chiếm lĩnh thị trường

Song song các hoạt động giao thương, chuỗi hội thảo chuyên ngành tại triển lãm Global Sourcing Fair Việt Nam 2026 mang đến góc nhìn thực tiễn từ chuyên gia quốc tế về xu hướng chuỗi cung ứng, tiêu chuẩn bền vững và quy định mới từ các thị trường xuất khẩu trọng điểm. Với lợi thế kết nối toàn diện, triển lãm là 'điểm tựa' giúp doanh nghiệp Việt bứt phá, vươn lên trong chuỗi giá trị toàn cầu và mở rộng ảnh hưởng trên bản đồ thương mại quốc tế.

Đăng ký tham quan miễn phí tại đây. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: (+84) 28 7101 2828 và email: gsfvietnam@globalsources.com.