Triển lãm Mercedes-Benz tại Hà Nội phô diễn dàn xe siêu sang

Các chương trình ưu đãi giới hạn trong khuôn khổ sự kiện kéo dài đến ngày 25.10, khiến các mẫu xe sang này nhận được nhiều sự chú ý từ khách tham quan.

Triển lãm với màu sắc riêng của Mercedes-Benz

Trong không gian của triển lãm rộng lớn lên đến 3.000m², khách tham quan được dẫn dắt đi qua chiều dài lịch sử 138 năm của hãng xe Đức cùng những biểu tượng mang tính di sản; thưởng lãm các buổi trình diễn xe và nghệ thuật; tham quan bộ sưu tập xe Mercedes-Benz - bao gồm hàng loạt mẫu xe thuần điện và các dòng xe sang tiêu biểu.

Mẫu xe mô phỏng chiếc ô tô đầu tiên trên thế giới

Đặc biệt, sự góp mặt của Mercedes-Maybach EQS 680 SUV là điểm nhấn đáng chú ý của chương trình, khi Việt Nam là một trong những thị trường sớm nhất có được mẫu SUV thuần điện siêu sang này.

Chiếc Maybach EQS SUV đầu tiên tại Việt Nam đã có chủ nhân ngay khi vừa ra mắt. Sau đó, khá nhiều khách hàng đã liên hệ, có hứng thú và thậm chí đã lựa chọn Maybach EQS chỉ sau 1 ngày tại triển lãm, cho thấy sức hút đáng chú ý của mẫu xe điện siêu sang này.

Những buổi trình diễn xe thú vị vào các khung giờ đặc biệt trong ngày

Thế giới xa xỉ rộng lớn và đậm chất Mercedes-Benz

Trong không gian rộng lớn cùng những kết cấu hình ảnh đa màu sắc, Mercedes-Benz Việt Nam mang tới danh mục trưng bày ấn tượng bao gồm gần 30 dòng xe khác nhau, thuộc các thương hiệu Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, và Mercedes-Maybach.

Mercedes-Benz Việt Nam và các lãnh đạo từ 4 hệ thống Nhà phân phối khai mạc sự kiện

Với quy mô hoành tráng, Mercedes-Benz đã quy tụ hầu như đầy đủ các dòng xe ở từng phân khúc nổi bật của các thương hiệu, cho thấy sự đa dạng trong danh mục sản phẩm của hãng.

Ở vị trí nổi bật nhất, phải kể đến mẫu SUV thuần điện vừa được ra mắt. Kết hợp giữa sự xa xỉ trong chế tác thủ công tinh xảo từ triết lý thẩm mỹ lâu đời của Mercedes-Maybach, cùng công nghệ cấp tiến đầy mê hoặc của kỷ nguyên thuần điện, Mercedes-Maybach EQS 680 SUV là chuẩn mực cao nhất về một chiếc xe thuần điện SUV siêu sang của Mercedes-Benz.

Tổng giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam - ông Gerd Bitterlich cho biết: "Trong suốt 3 ngày mở cửa Triển lãm, Mercedes-Benz mong muốn tạo nên một trải nghiệm đầy thú vị cho những vị khách hàng của chúng tôi, không chỉ thưởng lãm những tuyệt tác công nghệ ô tô từ hàng loạt mẫu xe tiêu biểu nhất mà còn được đắm chìm trong thế giới xa xỉ đa màu sắc mà chỉ có Mercedes-Benz có thể mang đến".

Ngoài dàn xe hùng hậu, không gian trưng bày mẫu xe Mercedes-Maybach kết hợp phòng khách VIP mang tên Maybach Lounge cũng là một điểm nhấn đặc biệt khi được trang bị hoàn toàn bằng nội thất cao cấp từ CDC Home Design Center Vietnam và các màn hình LG OLED evo sang trọng từ thương hiệu LG, mang đến những trải nghiệm đẳng cấp xứng tầm.

Khu vực riêng này dành cho khách hàng để thưởng lãm những tác phẩm nghệ thuật kết hợp giữa Mercedes-Maybach và David LaChapelle – nhà nhiếp ảnh gia huyền thoại của thế giới. Đây là khu vực xa xỉ có giới hạn số lượt khách tham quan, chỉ có khoảng 150 vé mời đặc biệt có ký hiệu Exclusive for MAYBACH Lounge từ Mercedes-Benz Việt Nam được gửi đến 150 khách hàng.

Những ưu đãi hấp dẫn từ Mercedes-Benz

Chương trình "AMG ON ICE" (tháng 9 và 10.2024): MBV đang áp dụng chương trình trao tặng các chuyến đi đậm chất AMG - Hành trình "AMG On Ice" cho khách hàng. Cụ thể, Mercedes-Benz Việt Nam sẽ dành tặng 1 chuyến phiêu lưu "AMG On Ice" khám phá và trải nghiệm những bài tập lái xe trên băng tại cực Bắc châu Âu - Thụy Điển, cho các khách hàng lựa chọn các dòng xe AMG trong tháng 9 và 10.2024. Các mẫu xe được áp dụng bao gồm: AMG G 63, AMG SL 43 và AMG GT 53 4MATIC+. Số lượng quà tặng có giới hạn, chỉ 6 suất duy nhất.

Chương trình Khách hàng thân thiết của Maybach (đến hết năm 2024): Bên cạnh những ưu đãi vốn có, Mercedes-Benz Việt Nam tiếp tục gia tăng thêm những đặc quyền dành riêng cho những khách hàng đã lựa chọn đồng hành cùng thương hiệu trong suốt nhiều năm qua. Theo đó, các khách hàng đã mua xe Mercedes-Benz chính hãng và làm thủ tục đăng ký trong vòng 5 năm qua, sẽ được hưởng mức ưu đãi lên 3% cho tất cả các mẫu xe Mercedes-Maybach và 5% cho dòng xe EQS Sedan, các mức ưu đãi này sẽ có hiệu lực đến hết năm 2024.

Nhân sự kiện ra mắt Triển lãm Xe Mercedes-Benz: The Avantgarde 2024, từ ngày 10-25.10.2024, Mercedes-Benz Việt Nam áp dụng chương trình ưu đãi Quà Tặng Star Care với gói bảo hiểm ô tô MBI Classic (Mercedes-Benz Insurance Classic) từ 1-2 năm dành cho khách hàng mua xe mới. Chương trình này được áp dụng cho rất nhiều sản phẩm nằm trong danh mục sản phẩm rộng lớn của Mercedes-Benz Việt Nam thông qua hệ thống nhà phân phối (NPP) trên toàn quốc.

Có thể nói, với rất nhiều những đặc quyền hấp dẫn đang được áp dụng, đây là thời điểm tốt nhất để khách hàng Việt sở hữu cho mình một mẫu xe sang từ thương hiệu Mercedes-Benz danh tiếng.