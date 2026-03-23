Triển lãm ngành Công nghiệp Dệt & May - Thiết bị, Nguyên phụ liệu & Vải

Triển lãm được các cơ quan đầu ngành dệt may bảo trợ và đồng tổ chức: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), Tập đoàn Dệt May Việt Nam (VINATEX), Hiệp hội Dệt may thời trang TP.HCM (AGTEK), CP Exhibition (HongKong), Công ty Tổ chức Triển lãm CP Việt Nam. Hiệp hội Bông Mỹ (CCI) tài trợ.

Là triển lãm quốc tế hàng đầu tại Việt Nam về ngành công nghiệp dệt may được UFI công nhận - nơi cập nhật công nghệ, mở rộng cơ hội kinh doanh trong bối cảnh ngành dệt may chuyển mình theo hướng tự động hóa, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Triển lãm dự kiến đón khoảng hơn 1.000 nhà triển lãm từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Những điểm nhấn của triển lãm giới thiệu Công nghệ thông minh - Giải pháp AI ứng dụng trong thời trang và dệt may và Giải pháp bền vững - xanh cho vải và phụ kiện may mặc thông qua các hoạt động: các buổi tọa đàm; nền tảng giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới nhất; chương trình thời trang; khu vực các gian hàng của 40 thương hiệu thành phẩm thời trang, may mặc uy tín tại Việt Nam; khu vực "Made in Vietnam" Hub của các nhà cung cấp có nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu, vải tại Việt Nam và đạt các tiêu chuẩn chứng nhận sản xuất đảm bảo chất lượng quốc tế; khu vực cho các nhà mua hàng VIP.