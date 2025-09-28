Triển lãm nghệ thuật sắp đặt tại siêu phẩm nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên của Hạ Long

Với ý tưởng kiến tạo những trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng, gắn với dấu ấn văn hoá bản địa, "Echoes of Elegance - Lifestyle of Art & Culinary Journey" là hành trình trải nghiệm di sản cùng thanh âm của sự thanh lịch", mang nhiều cung bậc cảm xúc cho người thưởng lãm thông qua ba sự kiện xuyên suốt: Triển lãm nghệ thuật (Pop-up Art) - Echoes of Elegance; Talk of Elegance - Cuộc trò truyện về quan điểm sáng tạo lấy cảm hứng từ văn hoá, vẻ đẹp và sự thanh lịch và Culinary Journey - bữa tiệc ẩm thực đa giác quan ngay bên vịnh Hạ Long - Di sản được UNESCO công nhận.

InterContinental Halong Bay Resort hợp tác cùng CGTĐ - GĐST Nam Trung và NTK Lâm Gia Khang kiến tạo một triển lãm nghệ thuật sắp đặt độc đáo trong không gian mang tầm nhìn độc bản của khu nghỉ dưỡng sang trọng đầu tiên tại vịnh Hạ Long

"Echoes of Elegance" không đơn thuần là một sự kiện - đó là một hành trình trải nghiệm, nơi cảm xúc rung động tinh tế được khơi dậy trong từng giác quan, nơi những dấu ấn cá nhân được thể hiện trong từng tác phẩm nghệ thuật, thời trang, được sắp đặt có chủ đích trong một không gian đậm chất di sản với tầm nhìn độc bản. Đan xen trong những sắp đặt có chủ đích ấy là hành trình trải nghiệm nghỉ dưỡng độc đáo, được các nghệ sỹ và đội ngũ nhân sự của InterContinental Halong Bay Resort khéo léo dẫn lối, qua những câu chuyện kể về nguồn cảm hứng mang ngôn ngữ nghệ thuật, kiến trúc, thời trang và trải nghiệm ẩm thực.

Một cụm tác phẩm (Collab Art-work) kết hợp bởi InterContinental Halong Bay Resort và NTK Lâm Gia Khang

Hành trình trải nghiệm di sản và thanh âm của sự thanh lịch được đội ngũ InterContinental Halong Bay Resort, CGTĐ - GĐST Nam Trung và NTK Lâm Gia Khang dẫn lối, bắt đầu với một triển lãm nghệ thuật (Pop-up Art) với mười hai cụm tác phẩm nghệ thuật (Art-work), được sắp đặt khéo léo trong không gian Vue Lounge, đưa khách mời đi qua nhiều trải nghiệm tinh tế: từ nghệ thuật thị giác đến âm thanh, từ dấu ấn thời trang đến phong cách sống, từ vẻ đẹp bên ngoài đến nội hàm bên trong, từ ấn tượng cảm quan đến sự bùng nổ vị giác khó cưỡng.

NTK Lâm Gia Khang chia sẻ về dấu ấn lụa Tân Châu và nghề dệt lụa thủ công với ông Jesper Bach Larsen, Tổng quản lý khu nghỉ dưỡng InterContinental Halong Bay Resort

NTK Lâm Gia Khang chia sẻ: "Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp giao thoa giữa di sản vịnh Hạ Long và nhịp sống đương đại trong không gian nghỉ dưỡng tuyệt phẩm InterContinental Halong Bay Resort, chúng tôi muốn dẫn dắt khách mời trải nghiệm sự tinh tế, thanh lịch của nghệ thuật, thời trang, âm nhạc và ẩm thực - một hành trình trải nghiệm đặc biệt, nơi thời trang, vẻ đẹp và ẩm thực được nâng tầm như một hình thức nghệ thuật mang màu di sản."

Trong không gian độc đáo của InterContinental Halong Bay Resort, CGTĐ - GĐST Nam Trung đã ngẫu hứng cùng cảm xúc để tạo nên những khung hình, phù điêu tôn vinh dáng vẻ của phụ nữ Việt với đường nét trang điểm xưa và nay, khắc chạm vào chính ký ức về cái đẹp và bàn tay nghệ sĩ như kẻ nối nhịp, khơi dậy những hồn cốt của một cách làm đẹp đã ngủ yên trong tiềm thức. Một cuộc "đối thoại" giữa xưa và nay, để nhắc nhớ rằng, thanh lịch và duyên dáng luôn là bản ngã vĩnh hằng của người Việt.

"Những kế thừa văn hoá truyền thống và nền di sản của dân tộc mà con người được sở hữu phần Người thêm thanh lịch giữa những bộn bề", CGTĐ - GĐST Nam Trung chia sẻ

Dấu ấn của du lịch xa xỉ, sang trọng và đẳng cấp thực sự trở thành điều có thật tại không gian trà chiều nơi tầm nhìn trực diện về vịnh di sản. Chia sẻ trong buổi trà chiều, ông Jesper Bach Larsen, Tổng quản lý khu nghỉ dưỡng cho biết: "Chúng tôi thật may mắn khi có những đối tác thấu hiểu và đồng cảm trong sáng tạo, để được cùng nhau kiến tạo nên một bữa tiệc đa giác quan như "Echoes of Elegance". Tự hào là một điểm đến độc bản bên vịnh di sản, InterContinental Halong Bay Resort mong muốn trao tặng cho du khách những trải nghiệm nghệ thuật, thời trang và phong cách sống thanh lịch, đẳng cấp, cùng những câu chuyện văn hoá sâu sắc, những tri thức bản địa đầy tinh tế, đưa du khách đến với hành trình hạnh phúc…".

Tiếp nối những thanh âm của sự thanh lịch được chạm - níu giữ từ không gian Pop-up Art và buổi talkshow trà chiều ấm cúng, hành trình khám phá mỹ vị ẩm thực được dẫn dắt tỉ mỉ bởi sự sáng tạo và tinh tế đặc sắc của các đầu bếp khách mời và Bartender.

Art-work được sắp đặt bởi đội ngũ đầu bếp đầy sáng tạo của InterContinental Halong Bay Resort

Trong không gian thiên nhiên hướng vịnh di sản, mỗi món ăn và đồ uống đều được các đầu bếp trứ danh của InterContinental Halong Bay Resort và đầu bếp khách mời - Chef Jack Prakit Sawetbut (Kimpton Koh Samui, Thái Lan) mang đến cùng những câu chuyện kể thú vị về cội nguồn và thanh âm của "Echoes of Elegance" - nhẹ nhàng, thanh lịch, để cùng viết tiếp những câu chuyện về di sản ẩm thực mang tính truyền thừa.



