Triển lãm P.H.E Show 2025 chính thức khai mạc với nhiều công nghệ giải trí tại gia

Triển lãm thiết bị xem phim, giải trí cá nhân và gia đình cao cấp P.H.E Show (Personal. Home. Entertainment Show) 2025 chính thức khai mạc ngày 10.10 tại khách sạn Saigon Prince, TP.HCM. Sự kiện kéo dài đến hết ngày 12.10, quy tụ hơn 30 thương hiệu công nghệ âm thanh, hình ảnh, giải trí và nhà phân phối trong và ngoài nước, hướng tới nhóm khách hàng cá nhân và hộ gia đình có nhu cầu đầu tư vào các giải pháp giải trí tại gia.

Lễ cắt băng khai mạc triển lãm P.H.E Show 2025 tại TP.HCM, sự kiện quy tụ nhiều thương hiệu thiết bị giải trí và phòng phim cao cấp trong và ngoài nước ẢNH: KHẢI MINH

P.H.E Show năm nay bao gồm nhiều khu vực trình diễn thiết bị home cinema cao cấp, hệ thống âm thanh đa vùng, phòng chiếu phim chuyên dụng, karaoke gia đình và các thiết bị hỗ trợ phong cách sống công nghệ. Triển lãm được thiết kế như một không gian trải nghiệm mở, cho phép khách tham quan tương tác trực tiếp với sản phẩm, từ nghe thử, xem thử đến thử nghiệm các hệ thống trình chiếu và âm thanh thực tế.

Khu vực giải pháp "3 trong 1" gồm xem phim, nghe nhạc, karaoke năm nay tại P.H.E show được thiết kế hoành tráng, tạo điểm nhấn cho sự kiện ẢNH: KHẢI MINH

Một số gian trưng bày nổi bật gồm phòng chiếu phim diện tích lớn từ Phúc Giang PGI, với không gian lên đến 300m² sử dụng thiết bị của JBL, Sennheiser, ONKYO, Bowers & Wilkins và Alpha Works. Chủ đề của khu vực này hướng tới trải nghiệm hình ảnh và âm thanh gần với thực tế, mô phỏng các tình huống sử dụng phổ biến trong gia đình như xem phim, karaoke hoặc nghe nhạc chuyên sâu.

Ngoài các phòng phim, khu trải nghiệm karaoke và giải trí cá nhân cũng thu hút sự chú ý. DS Audio phối hợp cùng AKDAVA và JMGCD trình diễn hệ thống karaoke sử dụng loa chuyên dụng, máy chiếu laser 4K và phần mềm điều khiển tối ưu. Thiết kế không gian chú trọng tính tương tác và hiệu ứng âm học, hướng tới đối tượng sử dụng gia đình và người chơi âm thanh chuyên sâu.

Nhiều sản phẩm mới mẻ và độc đáo được trưng bày tại Triển lãm P.H.E Show 2025 ẢNH: KHẢI MINH

Các giải pháp lifestyle audio được KEF, Rekkord Audio và Loxjie Audio giới thiệu với các sản phẩm tích hợp kết nối không dây, âm thanh đa phòng, hướng đến nhóm người dùng sống trong căn hộ vừa và nhỏ.

Ở khu vực phụ kiện và hình ảnh, các thương hiệu như Sony, Canon, TVLogic, Alphathera và Pioneer DJ trưng bày thiết bị chụp hình, quay phim, giải pháp chiếu sáng, ghi âm và trình chiếu chuyên nghiệp. Một số gian hàng tích hợp công nghệ Smart Home và điều khiển tự động, phục vụ nhóm khách quan tâm đến giải pháp nhà thông minh.

Triển lãm P.H.E Show 2025 mang đến cơ hội tiếp cận đa dạng giải pháp giải trí, từ cá nhân đến quy mô gia đình, với hệ thống trình diễn thực tế, thiết bị công nghệ cao và trải nghiệm trực tiếp tại chỗ. Ngoài khu vực trưng bày chính, sự kiện còn tổ chức các hoạt động bên lề tạo thêm điểm nhấn thu hút khách tham quan trong suốt thời gian diễn ra triển lãm.