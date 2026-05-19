Triển lãm quốc tế Điện tử và thiết bị thông minh Việt Nam (IEAE 2026)

Trong bối cảnh thị trường điện tử tiêu dùng Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ và không ngừng đổi mới, sự kiện được tổ chức bởi Công ty Chaoyu Expo phối hợp cùng Công ty VINEXAD hứa hẹn sẽ quy tụ hàng trăm thương hiệu, hàng nghìn sản phẩm và công nghệ đột phá, mang đến trải nghiệm công nghệ sống động, kết nối kinh doanh và cơ hội mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Triển lãm năm nay dự kiến có quy mô trưng bày trên 10.000 m², quy tụ hơn 500 gian hàng của hơn 300 doanh nghiệp quốc tế và Việt Nam, đặc biệt là đến từ các trung tâm sản xuất điện tử hàng đầu Trung Quốc như: Thâm Quyến, Đông Quan, Ninh Ba, Trung Sơn, Phật Sơn, cùng hàng loạt thương hiệu tiêu biểu như Remax (3C), Dongguan WUQUE Precision Technology (bàn phím cơ tùy chỉnh), Shenzhen Sanlida Electrical Technology (thiết bị nhà bếp), Guangdong Chunmi Electrical Appliance Technology (robot nhà bếp thông minh), mang đến nguồn cung sản phẩm đa dạng, có tính cạnh tranh cao.

Triển lãm IEAE 2026 định vị là nền tảng giao thương chuyên sâu dành cho ngành điện tử tiêu dùng và thiết bị điện gia dụng tại Việt Nam, nơi hội tụ các nhà sản xuất, nhà mua hàng và đối tác phân phối, tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác hiệu quả. Diễn ra trong 3 ngày, triển lãm mở ra không gian kết nối trực tiếp, nơi doanh nghiệp có thể trao đổi nhu cầu và tìm kiếm đối tác phù hợp thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức bài bản. Với định hướng lấy hiệu quả giao thương làm trọng tâm, IEAE 2026 không chỉ là nơi gặp gỡ của cộng đồng doanh nghiệp trong ngành mà còn là điểm hẹn quan trọng góp phần thúc đẩy liên kết, tăng cường kết nối và gia tăng giá trị hợp tác trên thị trường.

Đáp ứng nhu cầu thị trường - Đa dạng ngành hàng tiêu dùng

Triển lãm IEAE 2026 mang đến một bức tranh toàn diện về ngành điện tử tiêu dùng và thiết bị điện gia dụng, nơi khách tham quan có thể khám phá các xu hướng công nghệ mới, sản phẩm đa dạng và cơ hội hợp tác kinh doanh trực tiếp.

Khu gian hàng Điện tử tiêu dùng giới thiệu các sản phẩm đang được ưa chuộng tại Việt Nam và khu vực như tai nghe Bluetooth Hi-Fi, loa Bluetooth di động, thiết bị gaming, cáp sạc nhanh, pin dự phòng dung lượng lớn, củ sạc thông minh, phụ kiện điện thoại, thiết bị đeo thông minh, cùng các sản phẩm công nghệ tiên tiến như drone và robot. Các doanh nghiệp tham gia là nhà sản xuất quy mô lớn, có khả năng OEM/ODM và đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu quốc tế, mang đến sản phẩm đa dạng mẫu mã, giá cạnh tranh, phù hợp cho hợp tác dài hạn và phát triển thương hiệu riêng.

Trong khi đó, khu gian hàng thiết bị điện gia dụng trưng bày các sản phẩm gia dụng nhỏ thiết thực, từ bếp từ công suất lớn, nồi chiên không dầu, quạt tiết kiệm điện, máy sấy tóc ion âm, nồi điện đa năng, máy ép trái cây đến ấm đun nước. Các sản phẩm chú trọng vào tính tiện dụng, độ bền và khả năng tiết kiệm năng lượng, đồng thời đảm bảo mức giá phù hợp với nhu cầu tiêu dùng phổ biến. Với khả năng thích ứng linh hoạt nhiều kênh phân phối từ bán lẻ truyền thống đến thương mại điện tử, các doanh nghiệp tiếp cận khách hàng mục tiêu.

Đón đầu xu hướng - Kết nối hiệu quả, thúc đẩy hợp tác

Triển lãm IEAE 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giao thương hiệu quả thông qua chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực dành cho nhà mua hàng tại Việt Nam. IEAE 2026 xây dựng lộ trình tham quan riêng cho nhà mua, kết hợp với các chương trình kết nối giao thương B2B, qua đó thúc đẩy kết nối giữa nhà mua hàng và nhà cung cấp. Nhờ đó, khách tham quan có thể tiếp cận sớm nguồn hàng chất lượng, nâng cao hiệu quả tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh.

Song song, triển lãm sẽ tổ chức các diễn đàn và hội thảo chuyên ngành, quy tụ các chuyên gia, doanh nghiệp nhằm chia sẻ về xu hướng phát triển, chính sách và cơ hội của thị trường điện tử - gia dụng tại Việt Nam. Đây là dịp để doanh nghiệp tiếp cận những thông tin thị trường mới nhất, hoàn thiện chiến lược kinh doanh, đồng thời chủ động thích ứng với biến động và xây dựng định hướng phát triển phù hợp.

IEAE 2026 điểm đến không thể bỏ lỡ dành cho các nhà mua hàng

Triển lãm IEAE 2026 không chỉ mang đến không gian trưng bày mà còn là nền tảng kết nối toàn diện, giúp nhà mua hàng và doanh nghiệp tiếp cận nguồn cung trực tiếp, lựa chọn sản phẩm chất lượng với giá cả cạnh tranh và đa dạng hóa kênh phân phối. Tham dự triển lãm là bước đi chiến lược để doanh nghiệp đón đầu xu hướng, phát triển mạng lưới phân phối và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Vui lòng tham khảo thông tin tại website: https://ieae.com.vn/