Triển lãm Quốc tế Giấy và Bao bì Việt Nam 2025 sắp diễn ra

Trong những năm gần đây, công nghiệp giấy và công nghiệp bao bì của Việt Nam có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Xu hướng dùng sản phẩm giấy thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần cùng sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử và xuất khẩu hàng hóa đã tạo động lực cho việc gia tăng nhu cầu về giấy bao bì và bao bì thân thiện với môi trường, từ đó mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp trong ngành.

Nhằm thúc đẩy hoạt động kết nối giao thương, chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp ngành giấy, bao bì trong và ngoài nước; tạo điều kiện để các doanh nghiệp tham gia quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng và đối tác tiềm năng, cũng là cơ hội để khách tham quan tìm hiểu máy móc, thiết bị, công nghệ mới, Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam, Hiệp hội Bao bì Việt Nam, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam chủ trì tổ chức Triển lãm quốc tế Giấy và Bao bì Việt Nam - VPPE 2025. Triển lãm diễn ra từ ngày 7 - 9.5 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo (A19 Hùng Vương, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Triển lãm VPPE là điểm hẹn giao thương của cộng đồng doanh nghiệp ngành giấy và bao bì

Nguồn: Ban Tổ chức

Với quy mô 250 gian hàng, Triển lãm VPPE 2025 có lĩnh vực trưng bày đa dạng, với gần 500 thương hiệu đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như: Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Thụy Điển, Pháp, Hoa Kỳ…, kỳ vọng thu hút hơn 10.000 lượt khách tham quan chuyên ngành trong 3 ngày diễn ra.

Khách tham quan triển lãm sẽ được tìm hiểu, trải nghiệm hàng loạt sản phẩm chất lượng cao, công nghệ tiên tiến, hiện đại, có thể kể đến như: máy làm giấy lưỡi liềm, máy làm giấy gợn sóng, máy làm giấy hai mặt, máy làm giấy bìa cứng - giấy lụa - giấy văn hóa - khăn giấy - giấy vệ sinh - túi giấy tốc độ cao, công nghệ xử lý sợi toàn diện, máy xả giấy điều chỉnh điện, máy cuộn và hệ thống xoay cuộn, máy nghiền và sấy bột giấy, hệ thống lọc tự động, máy bơm rửa, máy làm sạch con lăn chân không, máy cán màng nhiệt tự động, máy ép định hình, máy cắt khuôn, máy bế phẳng tốc độ cao, máy in phun, máy in màu đa chức năng, máy in nhãn mác - giấy viết - in lụa tự động, máy đóng ghim, máy đóng góc, máy cột dây nhiệt, máy đóng gói thùng carton; các hệ thống kiểm soát tự động quy trình sản xuất giấy, hệ thống thu hồi nhiệt, hệ thống thông gió xưởng, hệ thống tiết kiệm năng lượng trong sản xuất giấy; các giải pháp bao bì toàn diện, bao bì thân thiện môi trường có thể tái chế, giải pháp xử lý nước thải và khí thải; các loại trục và động cơ cho máy sản xuất giấy và máy bao bì, con lăn hình mờ chống hàng giả; các loại hóa chất như chất tăng bền khô và ướt, chất chống thấm, chất chống bọt, chất kiểm soát màng sinh học, các loại polyme hòa tan trong nước, chất tạo hồ bề mặt; các loại vật tư in ấn và bao bì; mực và hóa chất in các loại giấy carton, các mẫu hộp cứng, giấy nhũ ép nhiệt, ly tô dĩa giấy tiện dụng, giấy vệ sinh, khăn ăn, hộp đựng, dĩa đựng, khay đựng thực phẩm...

Đa dạng máy móc, thiết bị, công nghệ được trưng bày tại triển lãm

Nguồn: Ban Tổ chức

Song song với hoạt động trưng bày, trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế Giấy và Bao bì Việt Nam - VPPE 2025 còn diễn ra chuỗi hoạt động phong phú gồm:

Hội nghị toàn thể doanh nghiệp bao bì Việt Nam năm 2025

Lễ trao Giải thưởng Bao bì Việt Nam 2025

Hội thảo Kỹ thuật ngành Công nghiệp Giấy

Hội thảo Chất lượng & An toàn - Yếu tố then chốt của bao bì nhựa mềm

Hội thảo Quản lý chất lượng hiệu quả, nhân tố thành công của sản xuất bao bì giấy

Hội nghị toàn thể hội viên Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam

Chương trình Gặp gỡ, giao lưu với sinh viên ngành giấy và bao bì

Giải Golf VPPE lần thứ I

Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham quan, Ban Tổ chức bố trí tuyến xe buýt đưa đón miễn phí 2 chiều giữa TP.HCM và triển lãm; bố trí xe ô tô đưa đón tận công ty dành cho đoàn khách tham quan từ 4 thành viên tại một số tỉnh/thành; đồng thời bố trí Phòng khách Thương gia, khu vực ăn uống, khu vực phục vụ cà phê và nước suối miễn phí, chương trình bốc thăm trúng thưởng… Chi tiết tại website https://vppe.com.vn/