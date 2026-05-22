Trong xu hướng phát triển xanh và phát thải thấp của ngành xây dựng toàn cầu, ngành sản xuất Bê tông & Xi măng Việt Nam đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, AI, IoT và các giải pháp vật liệu bền vững nhằm hướng tới mục tiêu Net Zero và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Triển lãm Quốc tế Máy móc, Thiết bị ngành Bê tông & Xi măng Việt Nam 2026 sẽ là nền tảng kết nối công nghệ và thương mại hàng đầu, giới thiệu các giải pháp mới nhất về bê tông xanh, xi măng phát thải thấp, tái chế vật liệu xây dựng và hệ thống sản xuất thông minh cho ngành vật liệu xây dựng Việt Nam.

Sự kiện do Fireworks Trade Media Việt Nam tổ chức, với sự hỗ trợ của Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam (VABM) trong vai trò Đơn vị Đồng Tổ chức, cùng với sự đồng hành của Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam (VCEA). Triển lãm quy tụ hơn 300 doanh nghiệp, thương hiệu hàng đầu đến từ các quốc gia như Việt Nam, Ý, Ấn Độ, Đức,…điển hình: SCG, FULLER Technologies, INSEE,…

Trong khuôn khổ Triển lãm, Hội thảo chuyên đề VABM chủ trì: "Xây dựng tương lai phát thải thấp - Vai trò của ngành Xi măng & Bê tông trong hành trình Net Zero tại Việt Nam", cùng nhiều chủ đề chuyên sâu hấp dẫn khác.

Những điểm nổi bật tại triển lãm: Diện tích trưng bày hơn 4.000m², hơn 300 doanh nghiệp & thương hiệu quốc tế tham gia trưng bày. Mở rộng mạng lưới B2B. Cập nhật xu hướng Bê tông xanh - Xi măng bền vững, công nghệ giảm phát thải CO 2, tái chế vật liệu xây dựng và tối ưu năng lượng trong sản xuất. Hội thảo, tọa đàm chuyên đề về Giải pháp bê tông xanh 2026…

Đăng ký tham quan MIỄN PHÍ ngay: https://fireworks-visitor.com/vn-cement/