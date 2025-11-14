Triển lãm quốc tế máy móc, thiết bị ngành hàng hải & đóng tàu Việt Nam 2025

Với sự đồng hành của Hội Khoa học Kỹ thuật Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (VISIA) - tổ chức hàng đầu thúc đẩy nghiên cứu và tăng cường năng lực ngành tàu thủy Việt Nam, VIMOX 2025 hướng tới trở thành cầu nối chiến lược giữa giới nghiên cứu và doanh nghiệp.

Sau hai lần tổ chức thành công tại Hà Nội, năm nay VIMOX 2025 mở rộng quy mô ra khu vực phía Nam, khẳng định vị thế là triển lãm thương mại hàng hải lớn nhất khu vực. Thu hút hơn 200 doanh nghiệp hàng đầu đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ chủ chốt trong ngành như Việt Nam, Mỹ, Anh, Đức, Nga,...

Nổi bật trong danh sách trưng bày là Công ty Đóng tàu và Công nghiệp Cơ khí Dầu khí (PVSM), Nhà máy Đóng tàu Hải Minh và Austal Vietnam, cùng nhiều thương hiệu tiêu biểu như Aerodynamic Metals, SL Metal, Marinesat, Proconect Asia,…

Đặc biệt, khu gian hàng Nga (Russian Pavilion) sẽ là tâm điểm giao thương quốc tế, giới thiệu công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực công nghiệp biển và hàng hải.

Triển lãm dự kiến thu hút hơn 4.000 lượt khách tham quan chuyên ngành, bao gồm chủ tàu, lãnh đạo các nhà máy đóng tàu, nhà sản xuất thiết bị, viện thiết kế và các trường đào tạo hàng hải, các công ty vận tải biển, nhà cung cấp dịch vụ logistics,...

Trong khuôn khổ Triển lãm, các phiên Hội nghị và Hội thảo chuyên ngành hứa hẹn là điểm nhấn quan trọng, tập trung vào những vấn đề cốt lõi của ngành.

VIMOX 2025 hứa hẹn trở thành cầu nối hợp tác quốc tế, thúc đẩy các giải pháp bền vững và đổi mới sáng tạo, đồng thời nâng cao uy tín và vị thế của ngành đóng tàu Việt Nam trong quá trình hội nhập toàn cầu.