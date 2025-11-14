Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Triển lãm quốc tế máy móc, thiết bị ngành hàng hải & đóng tàu Việt Nam 2025

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
14/11/2025 08:00 GMT+7

Ngành hàng hải và đóng tàu Việt Nam đang bước vào một giai đoạn tăng trưởng chiến lược, được thúc đẩy bởi tổng giá trị đầu tư hàng tỉ USD nhằm hiện đại hóa đội tàu, phát triển cảng biển thông minh, và đẩy mạnh quá trình chuyển đổi xanh. Theo định hướng của Chính phủ đến năm 2035, Việt Nam phấn đấu trở thành trung tâm logistics và dịch vụ hàng hải hàng đầu khu vực, kéo theo nhu cầu mạnh mẽ về công nghệ và thiết bị hiện đại. Đón đầu làn sóng này, VIMOX 2025 - Triển lãm Quốc tế Máy móc, Thiết bị Ngành Hàng hải & Đóng tàu Việt Nam sẽ diễn ra từ 19 - 21.11.2025 tại The ADORA Center, TP.HCM.

Với sự đồng hành của Hội Khoa học Kỹ thuật Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (VISIA) - tổ chức hàng đầu thúc đẩy nghiên cứu và tăng cường năng lực ngành tàu thủy Việt Nam, VIMOX 2025 hướng tới trở thành cầu nối chiến lược giữa giới nghiên cứu và doanh nghiệp.

Sau hai lần tổ chức thành công tại Hà Nội, năm nay VIMOX 2025 mở rộng quy mô ra khu vực phía Nam, khẳng định vị thế là triển lãm thương mại hàng hải lớn nhất khu vực. Thu hút hơn 200 doanh nghiệp hàng đầu đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ chủ chốt trong ngành như Việt Nam, Mỹ, Anh, Đức, Nga,...

Nổi bật trong danh sách trưng bày là Công ty Đóng tàu và Công nghiệp Cơ khí Dầu khí (PVSM), Nhà máy Đóng tàu Hải Minh và Austal Vietnam, cùng nhiều thương hiệu tiêu biểu như Aerodynamic Metals, SL Metal, Marinesat, Proconect Asia,…

Triển lãm quốc tế máy móc, thiết bị ngành hàng hải & đóng tàu Việt Nam 2025 - Ảnh 1.

Đặc biệt, khu gian hàng Nga (Russian Pavilion) sẽ là tâm điểm giao thương quốc tế, giới thiệu công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực công nghiệp biển và hàng hải.

Triển lãm dự kiến thu hút hơn 4.000 lượt khách tham quan chuyên ngành, bao gồm chủ tàu, lãnh đạo các nhà máy đóng tàu, nhà sản xuất thiết bị, viện thiết kế và các trường đào tạo hàng hải, các công ty vận tải biển, nhà cung cấp dịch vụ logistics,...

Trong khuôn khổ Triển lãm, các phiên Hội nghị và Hội thảo chuyên ngành hứa hẹn là điểm nhấn quan trọng, tập trung vào những vấn đề cốt lõi của ngành.

VIMOX 2025 hứa hẹn trở thành cầu nối hợp tác quốc tế, thúc đẩy các giải pháp bền vững và đổi mới sáng tạo, đồng thời nâng cao uy tín và vị thế của ngành đóng tàu Việt Nam trong quá trình hội nhập toàn cầu.

  • Thời gian: Từ ngày 19 – 21.11.2025 (9:00-17:00) 
  • Địa điểm: TTHN The ADORA Center - 431 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM 
  • Đơn vị tổ chức: Fireworks Trade Media Việt Nam - trực thuộc Tập đoàn Fireworks Trade Media 
  • Đơn vị hỗ trợ: Hội Khoa học Kỹ thuật Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (VISIA) 
  • Nhà tài trợ bạch kim: Công ty cổ phần Kim loại Công nghiệp Stavian (Stavian Metal Industrial) Bạn đọc xem chi tiết tại: www.marine-vietnam.com

Khám phá thêm chủ đề

Triển lãm quốc tế Máy móc hiết bị ngành hàng hải & đóng tàu VIMOX 2025\
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận