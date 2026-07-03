Triển lãm quốc tế máy móc, thiết bị ngành mía đường Việt Nam 2026

Lễ khai mạc triển lãm chuyên ngành Mía đường Việt Nam 2024

Những điểm nổi bật tại triển lãm:

Diện tích trưng bày hơn 4.000 m²

300+ doanh nghiệp & thương hiệu quốc tế tham gia trưng bày.

Trực tiếp trải nghiệm công nghệ ép mía và chiết xuất đường hiệu suất cao, thiết bị ly tâm, giải pháp sản xuất ethanol từ mật rỉ,...

Kết nối với 2.000+ khách tham quan chuyên ngành, mở rộng mạng lưới đối tác, tìm kiếm khách hàng mới và thúc đẩy cơ hội hợp tác trong toàn bộ hệ sinh thái mía đường.

Cập nhật xu hướng, giải pháp công nghệ toàn diện cho ngành mía đường–từ chế biến đường, ethanol, điện sinh khối đến tự động hóa, tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững.

Hội thảo chuyên đề về Định hình tương lai ngành mía đường, Ngành mía đường và hành trình Net-zero, Phát triển Bioethanol và điện sinh khối từ bã mía cùng các chủ đề hấp dẫn khác.

Gặp gỡ, giao lưu và kết nối cùng các chuyên gia, diễn giả đầu ngành cùng hàng trăm đối tác chiến lược trong chuỗi cung ứng mía đường...

SUGAREX VIETNAM 2026 hứa hẹn sẽ trở thành điểm hẹn giao thương và kết nối công nghệ hàng đầu của ngành, quy tụ các doanh nghiệp, nhà sản xuất, nhà cung cấp giải pháp, chuyên gia và nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển chuỗi giá trị mía đường bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất và gia tăng năng lực cạnh tranh của ngành mía đường Việt Nam.

Đơn vị tổ chức: Fireworks Trade Media Việt Nam Thời gian: Từ ngày 8-9.7.2026, tại The ADORA Center, 431 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Vào cửa tự do Xem chi tiết tại website: www.sugarvietexpo.com



