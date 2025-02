Triển lãm quốc tế ngành dệt may và công nghệ dệt Việt Nam - VIATT 2025

Triển lãm VIATT 2024

VIATT 2025 thu hút sự tham gia của hơn 400 nhà trưng bày với trên 500 gian hàng giới thiệu một loạt các sản phẩm và giải pháp bao phủ toàn bộ lĩnh vực dệt may: vải và phụ kiện may mặc, sợi và chất xơ, dệt may dân dụng và gia công, dịch vụ cấp chứng nhận và giải pháp dệt may…

Một trong những điểm nhấn tại VIATT 2025, Khu Gian hàng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam tiếp tục là nơi để các doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và chứng tỏ vai trò dẫn dắt của mình trong lĩnh vực dệt may.

Năm nay, triển lãm cũng thu hút sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp trưng bày quốc tế, đặc biệt là khu gian hàng quốc gia/vùng lãnh thổ đến từ Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pakistan, Đài Loan và Thái Lan, cùng với sự ra mắt lần đầu tiên của Khu gian hàng châu Âu tại triển lãm.

Trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra các hội thảo chuyên đề trình diễn thời trang, trong đó nổi bật là màn trình diễn của nhà thiết kế Việt Nam Vũ Việt Hà và nhà thiết kế người Pháp Manix Wong….