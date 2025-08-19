Nhằm thúc đẩy sự kết nối và giới thiệu những giải pháp tiên tiến nhất trong lĩnh vực này, Triển lãm Thiết bị, Máy móc ngành Vui chơi Giải trí Việt Nam 2025 sẽ diễn ra hai ngày 27 và 28.8.2025 tại The ADORA Center - 431 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Sự kiện do Fireworks Trade Media tổ chức, với hơn 100 doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến từ các nước có nền công nghiệp giải trí phát triển như Đức, Canada, Trung Quốc, Hoa Kỳ,…

Lễ khai mạc Triển lãm Thiết bị, Máy móc ngành Vui chơi Giải trí Việt Nam 2024

Sau bốn kỳ tổ chức thành công, Triển lãm Thiết bị, Máy móc ngành Vui chơi Giải trí Việt Nam 2025 lần thứ 5 với quy mô không ngừng mở rộng qua từng năm, tiếp tục khẳng định vai trò là sự kiện chuyên ngành uy tín và có tầm ảnh hưởng trong khu vực.

Triển lãm dự kiến thu hút hơn 3.000 lượt khách tham quan chuyên ngành, quy tụ đông đảo các nhà đầu tư, nhà phát triển dự án, đơn vị vận hành khu vui chơi - công viên - TTTM, công ty thiết kế - kiến trúc, nhà thầu xây dựng, chuyên gia kỹ thuật cùng các nhà cung cấp thiết bị trong và ngoài nước. Không chỉ là nơi trưng bày những sản phẩm, công nghệ và giải pháp tiên tiến, triển lãm còn đóng vai trò là nền tảng xúc tiến giao thương và kết nối liên ngành, tạo cơ hội để doanh nghiệp cập nhật xu hướng mới, chia sẻ ý tưởng sáng tạo và tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành, cải thiện trải nghiệm người dùng.

Ngoài các hoạt động trưng bày, các phiên hội nghị và hội thảo chuyên ngành sẽ mang đến chiều sâu nội dung, tập trung thảo luận những xu hướng trọng điểm và thách thức cốt lõi trong ngành.

Triển lãm Thiết bị, Máy móc ngành Vui chơi Giải trí Việt Nam 2025 hứa hẹn sẽ là điểm chạm chiến lược giữa công nghệ, sáng tạo và kết nối, góp phần định hình tương lai ngành công nghiệp giải trí - thể thao tại Việt Nam.